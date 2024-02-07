ХЛОРОПИРАМИН (CHLOROPYRAMINUM) Действующее вещество
хлоропирамин — антигистаминное средство группы замещенных этилендиаминов, блокатор Н1-рецепторов. Уменьшает проницаемость капилляров, обладает периферическим холинолитическим, седативным и снотворным эффектом, оказывает противозудное и умеренное противовоспалительное действие.
При приеме внутрь быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Терапевтический эффект после однократного приема сохраняется в течение 4–6 ч. Равномерно распределяется в тканях организма, проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени, выделяется с калом и мочой.
аллергическй дерматоз (крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит), нейродермит, аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, отек Квинке, лекарственная аллергия, в комплексной терапии БА.
при тяжелых и острых аллергических реакциях хлоропирамин вводят в/м или в/в по 1–2 мл 2% р-ра.
Взрослым внутрь назначают по 25 мг 2–3 раза в сутки во время еды; при необходимости суточную дозу повышают до 150 мг. Детям в зависимости от возраста назначают по ¼–½ дозы для взрослых 2–3 раза в сутки.
глаукома, гипертрофия предстательной железы, пептическая язва желудка.
сонливость, общая слабость, головокружение, диспептические явления, ощущение сухости во рту, боль в области живота.
при анафилактическом шоке, а также при других острых и тяжелых аллергических реакциях рекомендуют начинать терапию хлоропирамином с в/в введения, затем вводят в/м.
В начале лечения пациентам, принимающим хлоропирамин, необходимо воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем это ограничение зависит от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения запрещено употребление алкоголя.
при сочетании хлоропирамина с трициклическими антидепрессантами М-холинолитические эффекты усиливаются.
Антигистаминный эффект хлоропирамина уменьшают блокаторы β-адренорецепторов и средства, закисляющие мочу.
При одновременном применении с аналептиками повышается риск развития судорог.
Потенцирует эффект анальгетиков и депрессивное действие средств, угнетающих ЦНС (алкоголь, снотворные и седативные средства).
у детей проявляется возбуждением, беспокойством, галлюцинациями, атаксией, атетозом, судорогами, мидриазом и неподвижностью зрачков, гиперемией кожи лица, гипертермией, затем — коллапсом, комой; у взрослых — заторможенностью, депрессией, коматозным состоянием, затем психомоторным возбуждением, судорогами, редко — гипертермией и гиперемией кожи. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.