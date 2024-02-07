при анафилактическом шоке, а также при других острых и тяжелых аллергических реакциях рекомендуют начинать терапию хлоропирамином с в/в введения, затем вводят в/м.

В начале лечения пациентам, принимающим хлоропирамин, необходимо воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем это ограничение зависит от индивидуальной реакции на проводимое лечение.

Во время лечения запрещено употребление алкоголя.