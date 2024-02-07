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Активные вещества — “Х”ХЛОРОПИРАМИН (CHLOROPYRAMINUM)

ХЛОРОПИРАМИН (CHLOROPYRAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Супрастин® раствор для инъекций, 20 мг, ампула, 1 мл, № 5; Egis
Супрастин® Раствор для инъекций, 20 мг, ампула, 1 мл, № 5 Egis
В 1215 аптеках
от 128,54 грн
Цены в аптеках
Супрастин® таблетки, 25 мг, блистер, № 20; Egis
Супрастин® Таблетки, 25 мг, блистер, № 20 Egis
В 1165 аптеках
от 103,80 грн
Цены в аптеках
Супростилин таблетки, 0,025 г, блистер, № 20; Лекхим-Харьков
Супростилин Таблетки, 0,025 г, блистер, № 20 Лекхим-Харьков
В 164 аптеках
от 62,32 грн
Цены в аптеках
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Хлоропирамина гидрохлорид Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 41 аптеке
от 67,50 грн
Цены в аптеках
Антигистин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Антигистин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 9 аптеках
от 131,10 грн
Цены в аптеках
Супростилин таблетки, 0,025 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Лекхим-Харьков
Супростилин Таблетки, 0,025 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Лекхим-Харьков
Нет в наличии

хлоропирамин — антигистаминное средство группы замещенных этилендиаминов, блокатор Н1-рецепторов. Уменьшает проницаемость капилляров, обладает периферическим холинолитическим, седативным и снотворным эффектом, оказывает противозудное и умеренное противовоспалительное действие.
При приеме внутрь быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Терапевтический эффект после однократного приема сохраняется в течение 4–6 ч. Равномерно распределяется в тканях организма, проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени, выделяется с калом и мочой.

аллергическй дерматоз (крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит), нейродермит, аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, отек Квинке, лекарственная аллергия, в комплексной терапии БА.

при тяжелых и острых аллергических реакциях хлоропирамин вводят в/м или в/в по 1–2 мл 2% р-ра.
Взрослым внутрь назначают по 25 мг 2–3 раза в сутки во время еды; при необходимости суточную дозу повышают до 150 мг. Детям в зависимости от возраста назначают по ¼–½ дозы для взрослых 2–3 раза в сутки.

глаукома, гипертрофия предстательной железы, пептическая язва желудка.

сонливость, общая слабость, головокружение, диспептические явления, ощущение сухости во рту, боль в области живота.

при анафилактическом шоке, а также при других острых и тяжелых аллергических реакциях рекомендуют начинать терапию хлоропирамином с в/в введения, затем вводят в/м.
В начале лечения пациентам, принимающим хлоропирамин, необходимо воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем это ограничение зависит от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения запрещено употребление алкоголя.

при сочетании хлоропирамина с трициклическими антидепрессантами М-холинолитические эффекты усиливаются.
Антигистаминный эффект хлоропирамина уменьшают блокаторы β-адренорецепторов и средства, закисляющие мочу.
При одновременном применении с аналептиками повышается риск развития судорог.
Потенцирует эффект анальгетиков и депрессивное действие средств, угнетающих ЦНС (алкоголь, снотворные и седативные средства).

у детей проявляется возбуждением, беспокойством, галлюцинациями, атаксией, атетозом, судорогами, мидриазом и неподвижностью зрачков, гиперемией кожи лица, гипертермией, затем — коллапсом, комой; у взрослых — заторможенностью, депрессией, коматозным состоянием, затем психомоторным возбуждением, судорогами, редко — гипертермией и гиперемией кожи. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.