Все аптеки Украины
Активные вещества — “Д”ДИФЕНГИДРАМИН (DIPHENHYDRAMINUM)

ДИФЕНГИДРАМИН (DIPHENHYDRAMINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 7 препаратов
Псило-Бальзам® гель, 1 %, туба, 20 г, № 1; Stada
Псило-Бальзам® Гель, 1 %, туба, 20 г, № 1 Stada
В 1114 аптеках
от 140,17 грн
Цены в аптеках
Димедрол-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Димедрол-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 757 аптеках
от 37,10 грн
Цены в аптеках
Дермадрин мазь, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1; Montavit
Дермадрин Мазь, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1 Montavit
В 243 аптеках
от 132,59 грн
Цены в аптеках
Димедрол раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10; Галичфарм
Димедрол Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10 Галичфарм
В 229 аптеках
от 40,92 грн
Цены в аптеках
Дермадрин мазь, 20 мг/г, туба, 50 г, № 1; Montavit
Дермадрин Мазь, 20 мг/г, туба, 50 г, № 1 Montavit
В 95 аптеках
от 192,52 грн
Цены в аптеках
Димедрол раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Димедрол Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 30,82 грн
Цены в аптеках
Димедрол-Дарница таблетки, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Димедрол-Дарница Таблетки, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 6 аптеках других городов
от 84,00 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, гель, мазь.

средство группы этаноламинов, конкурентный антагонист Н1-рецепторов. Блокируя последние, препятствует развитию физиологических эффектов гистамина. Оказывает седативное и снотворное действие, обладает умеренно выраженной антиэметической, холинолитической и местноанестезирующей активностью (за счет снижения проницаемости мембран нейронов для ионов натрия). Потенцирует действие анальгетиков и депримирующих психотропных средств. Действие на ЦНС обусловлено центральной М-холинолитической активностью и, вероятно, воздействием на Н3-рецепторы мозга. Угнетает кашлевой центр.
Хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте после приема внутрь. Начало действия — через 15–30 мин, Cmax в плазме крови достигается через 2–4 ч. Продолжительность действия — 4–6 ч. Максимальный седативный эффект развивается через 1–3 ч после приема. Активно связывается с белками плазмы крови. Широко распространяется в тканях и жидкостях организма, проникает через плаценту и в грудное молоко. Метаболизируется в печени с образованием дифенилметоксиуксусной кислоты, которая затем конъюгируется; образует также и другие метаболиты. T½ — 2–8 ч. Экскретируется с мочой (преимущественно в неизмененном виде) в течение 24–48 ч после приема.

крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, ангионевротический отек, геморрагический васкулит, вазомоторный ринит, зудящие дерматозы, лекарственная аллергия и другие заболевания аллергической природы. Оказывает положительный эффект при бессоннице, хорее, вертиго, неукротимой рвоте беременных, синдроме Меньера, болезни движения (воздушной и морской болезни).
Местно — при укусах насекомых, легких солнечных и термических ожогах, ссадинах, кожном зуде.

внутрь взрослым — по 0,03–0,05 г 1–3 раза в сутки, детям в возрасте до 1 года — по 0,002–0,005 г, от 2 до 5 лет — по 0,005–0,015 г, от 6 до 12 лет — по 0,015–0,03 г на прием. Максимальная суточная доза для взрослых — 0,25 г, в/м — 0,15 г.
В/м взрослым — 0,01–0,05 г. Можно вводить в/в капельно (0,02–0,05 г в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида).
Местно — гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи несколько раз в сутки и слегка втирают, мазь 1–3 г наносят на пораженный участок 4–6 раз в сутки.

повышенная чувствительность к дифенгидрамину. Не назначают новорожденным.

головная боль, сонливость, бессонница, повышенная утомляемость, возбуждение, спутанность сознания, головокружение, артериальная гипотензия, ощущение сердцебиения, синусовая тахикардия, ксеростомия, тошнота, боль в области живота, запор, диарея, задержка мочи, сухость глаз, нечеткость зрения, фотосенсибилизация, контактный дерматит.

может ухудшать состояние пациентов с БА, ХОБЛ, закрытоугольной глаукомой, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, илеусом, пилоростенозом, заболеваниями печени, обструкцией желчных протоков, гипертрофией предстательной железы, задержкой мочи. Дифенгидрамин может вызывать сухость глаз и создавать неудобство при ношении контактных линз.
В связи с тем что дифенгидрамин оказывает седативное и снотворное действие, его не назначают до или во время работы водителям, а также лицам, профессиональная деятельность которых требует адекватных психических и двигательных реакций.
Не рекомендуется применять в период беременности, особенно в III триместр. При назначении дифенгидрамина следует сопоставить возможный терапевтический эффект для матери с потенциальным риском для плода. Применение дифенгидрамина в период кормления грудью может вызывать парадоксальную стимуляцию ЦНС у детей грудного возраста.
Во время лечения дифенгидрамином следует избегать употребления алкоголя.

потенцирует действие анальгетиков и психотропных средств, поэтому не рекомендуется назначать дифенгидрамин одновременно с трициклическими антидепрессантами, ингибиторами МАО, барбитуратами, анксиолитиками, седативными и снотворными средствами, агонистами опиатных рецепторов. Потенцирует эффекты М-холиноблокирующих средств.