внутрь взрослым — по 0,03–0,05 г 1–3 раза в сутки, детям в возрасте до 1 года — по 0,002–0,005 г, от 2 до 5 лет — по 0,005–0,015 г, от 6 до 12 лет — по 0,015–0,03 г на прием. Максимальная суточная доза для взрослых — 0,25 г, в/м — 0,15 г.

В/м взрослым — 0,01–0,05 г. Можно вводить в/в капельно (0,02–0,05 г в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида).

Местно — гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи несколько раз в сутки и слегка втирают, мазь 1–3 г наносят на пораженный участок 4–6 раз в сутки.