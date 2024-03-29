капсулы принимают внутрь. Дозирование необходимо корректировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациента, учитывая результаты мониторинга уровня препарата в крови. При необходимости содержимое капсул можно растворить в воде и вводить через назогастральный зонд.

Рекомендуется распределить суточную пероральную дозу на 2 приема (утром и вечером). Капсулы следует принимать сразу же после изъятия их из блистерной упаковки. Капсулы проглатывают, запивая жидкостью (лучше водой). Для достижения максимальной абсорбции препарат необходимо принимать натощак или как минимум за 1 ч до или 2–3 ч после приема пищи. Не отмечено влияния употребления пищи на абсорбцию препарата у пациентов с трансплантатом почки.

Концентрат для приготовления инъекционного р-ра. Такролимус концентрат для приготовления р-ра для в/в введения применяют только в/в. Не следует вводить средство в неразведенном виде. Перед применением его необходимо развести 5% р-ром декстрозы или 0,9% р-ром натрия хлорида в стеклянных, полиэтиленовых или полипропиленовых флаконах. Необходимо использовать только прозрачные и бесцветные р-ры.

Не рекомендуется струйное введение препарата!

Концентрация р-ра для инфузий должна варьировать в пределах 0,004–0,1 мг/мл. Общий объем инфузии за 24 ч должен колебаться в пределах 20–500 мл. Неиспользованный концентрат для инфузии в открытой ампуле или неиспользованный восстановленный р-р необходимо уничтожить во избежание загрязнения (контаминации).

Трансплантация печени

Первичная иммуносупрессия, взрослые. Пероральную терапию такролимусом начинают в дозе 0,1–0,2 мг/кг/сут, распределив эту дозу на 2 приема (утром и вечером). Применение следует начинать через 12 ч после завершения операции. Если состояние пациента не позволяет принимать средство внутрь, проводят в/в терапию, начиная с дозы 0,01–0,05 мг/кг/сут, вводя лекарственное средство в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Первичная иммуносупрессия, дети. Начальную дозу такролимуса для перорального приема — 0,3 мг/кг/сут распределяют на 2 приема (утром и вечером). Если клиническое состояние пациента не позволяет принимать средство внутрь, проводят в/в терапию, начиная с дозы 0,05 мг/кг/сут, в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Поддерживающая терапия, взрослые и дети. Во время поддерживающей терапии доза такролимуса снижается. В некоторых случаях отменяют препараты сопутствующей иммуносупрессивной терапии, оставив такролимус в качестве монотерапии. Улучшение состояния пациента после трансплантации может изменить фармакокинетику такролимуса, поэтому возникает потребность в коррекции его дозы.

Лечение отторжения, взрослые и дети. Для лечения отторжения применяют такролимус в более высоких дозах вместе с дополнительной ГКС-терапией и короткими курсами введения моно- или поликлональных антител. Если отмечают признаки токсичности, возможно снижение его дозы. При переведении пациентов на терапию такролимусом рекомендуются те же начальные дозы, что и при первичной иммуносупрессии.

Трансплантация почки

Первичная иммуносупрессия, взрослые. Пероральную терапию такролимусом начинают с дозы 0,2–0,3 мг/кг/сут, распределив ее на 2 приема (утром и вечером). Терапию начинают в течение 24 ч после завершения операции. Если состояние пациента не позволяет принимать средство внутрь, проводят в/в терапию, начиная с дозы 0,05–0,1 мг/кг/сут, вводя препарат в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Первичная иммуносупрессия, дети. Пероральную терапию такролимусом начинают с дозы 0,3 мг/кг/сут, распределив ее на 2 приема (утром и вечером). Если состояние пациента не позволяет принимать средство внутрь, в/в терапию необходимо начинать с дозы 0,075–0,1 мг/ кг/сут, вводя препарат в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Первичная иммуносупрессия, дети. В/в терапию необходимо начинать с дозы 0,075–0,1 мг/кг/сут, вводя препарат в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Поддерживающая терапия, взрослые и дети. Во время поддерживающей терапии доза такролимуса снижается. В некоторых случаях можно отменить препараты сопутствующей иммуносупрессивной терапии, оставив такролимус в качестве базового компонента двойной терапии. Улучшение состояния пациента после трансплантации может изменить фармакокинетику такролимуса, поэтому возникает потребность в коррекции его дозы.

Лечение реакции отторжения, взрослые и дети. Для лечения отторжения необходимо применение такролимуса в более высоких дозах вместе с дополнительной ГКС-терапией и короткими курсами введения моно- или поликлональных антител. Если отмечаются признаки токсичности, возможно снижение дозы такролимуса.

При переводе пациентов на терапию такролимусом рекомендуются те же начальные дозы, что и при первичной иммуносупрессии.

Трансплантация сердца

Первичная иммуносупрессия, взрослые. Такролимус может применяться вместе с индукцией антителами (с учетом отсроченного начала терапии такролимусом) или без назначения антител при клинически стабильном состоянии больных. После индукции антителами пероральную терапию такролимусом начинают с дозы 0,075 мг/кг/сут, распределив эту дозу на 2 приема (утром и вечером). Применение такролимуса следует начинать на протяжении 5 сут после завершения операции, как только стабилизируется клиническое состояние больного. Если состояние пациента не позволяет принимать средство внутрь, проводят в/в терапию, необходимо начинать с дозы 0,01–0,02 мг/кг/сут, вводя средство в виде в/в инфузии на протяжении 24 ч.

Существует альтернативный подход, при котором пероральный прием такролимуса начинается на протяжении 12 ч после трансплантации. Этот подход предназначен для пациентов без признаков нарушений функции внутренних органов (почек). В этом случае такролимус в начальной дозе 2–4 мг/сут комбинируется с микофенолата мофетилом и ГКС или сиролимусом и ГКС.

Первичная иммуносупрессия, дети. После трансплантации сердца у детей первичная иммуносупрессия такролимусом может проводиться как в сочетании с индукцией антителами, так и самостоятельно.

В случаях, когда индукция антителами не проводится, такролимус вводится в виде в/в инфузии в начальной дозе 0,03—0,05 мг/кг/сут на протяжении 24 ч до достижения концентрации такролимуса в неразведенной крови 15–25 нг/мл. При первой же клинической возможности необходимо перевести пациента на пероральный прием средства в начальной дозе 0,3 мг/кг/сут, которые назначают через 8–12 ч после окончания в/в инфузии.

После индукции антителами пероральную терапию такролимусом начинают с дозы 0,1–0,3 мг/кг/сут, распределив эту дозу на 2 приема (утром и вечером).

Поддерживающая терапия, взрослые и дети. При поддерживающей терапии доза такролимуса снижается. Улучшение состояния пациента после трансплантации может изменить фармакокинетику такролимуса, поэтому возникает потребность в коррекции его дозы.

Лечение отторжения, взрослые и дети. Для лечения отторжения необходимо применение такролимуса в более высоких дозах одновременно с дополнительной ГКС-терапией и короткими курсами введения моно- или поликлональных антител. При переводе взрослых пациентов на терапию такролимусом начальную дозу — 0,15 мг/кг/сут распределяют на 2 приема (утром и вечером). При переведении детей на терапию такролимусом начальную дозу — 0,2–0,3 мг/кг в сутки распределяют также на 2 приема (утром и вечером).

Рекомендованные дозы после аллотрансплантации других органов. Рекомендации относительно дозы такролимуса для пациентов после аллотрансплантации легкого, поджелудочной железы и кишечника базируются на данных отдельных клинических исследований. После трансплантации легкого такролимус применяют в начальной дозе 0,1–0,15 мг/кг/сут, аллотрансплантации поджелудочной железы — в начальной дозе 0,2 мг/кг/сут. У пациентов после аллотрансплантации кишечника начальная доза — 0,3 мг/кг/сут.

Местное применение (в форме мази) взрослым и детям в возрасте старше 2 лет мазь такролимуса наносят тонким слоем на пораженные участки кожи. Препарат можно применять на любые участки тела, в том числе лицо, шею и сгибательные поверхности; не следует наносить препарат на слизистые оболочки и применять под окклюзионные повязки.

Лечение пораженных участков кожи проводится до полного исчезновения проявлений атопического дерматита. Как правило, улучшение отмечают в течение первой недели лечения. Если признаков улучшения не отмечают в течение 2 нед с момента начала применения мази, необходимо рассмотреть альтернативные варианты дальнейшего лечения. Мазь такролимуса можно применять кратковременно или продолжительно в виде периодически повторяющихся курсов терапии. Лечение следует возобновлять при появлении первых признаков обострения атопического дерматита.

Применение у взрослых (в возрасте старше 16 лет). Лечение необходимо начинать с применения 0,1% мази такролимуса 2 раза в сутки и продолжать до очищения очагов поражения. Лечение возобновляют при появлении первых симптомов обострения. В дальнейшем, если позволяет клиническое состояние, можно снизить частоту нанесения 0,1% мази или применять 0,03% мазь такролимуса.

Применение у детей в возрасте старше 2 лет. Лечение необходимо начинать путем нанесения 0,03% мази такролимуса 2 раза в сутки в течение 3 нед. В дальнейшем частота применения снижается до 1 раза в сутки, продолжительность лечения — до полного очищения очагов поражения.

Применение у лиц пожилого возраста (старше 65 лет). Коррекции режима дозирования не требуется.