Дослідження у відділенні невідкладної допомоги в лікарні Нью-Йорка (New York City hospital), США, результати якого були опубліковані в «The American Journal of Pathology», неочікувано продемонструвало, що люди з вищим рівнем вірусного навантаження коронавірусом SARS-CoV-2 рідше потребують госпіталізації. Ці дані видаються досить дивними, але причина, чому було отримано такий результат, стає зрозумілою після аналізу динаміки розвитку та тривалості симптомів захворювання.

Результати дослідження свідчать, що пік вірусного навантаження припадає на ранній етап розвитку хвороби, коли в пацієнтів проявляються лише легкі симптоми, або коли в них взагалі немає симптомів захворювання. Таким чином, ці пацієнти мають вищий потенціал для розповсюдження вірусів та зараження оточуючих.

Отримані результати ще раз підтверджують важливість соціального дистанціювання та рекомендацій носити маски навіть тим людям, у яких немає жодних симптомів захворювання.

Це перше дослідження, у якому вивчали, як рівень вірусного навантаження SARS-CoV-2 пов’язаний із клінічними симптомами та перебігом захворювання у населення США.

У дослідженні взяли участь 205 дорослих пацієнтів, 165 з яких звернулися до відділення невідкладної допомоги та 40 були госпіталізовані. Групи були схожими за такими показниками, як статевий, расовий розподіл та середній показник індекса маси тіла. Однак середній вік у двох групах статистично достовірно відрізнявся — медіана віку в групі негоспіталізованих пацієнтів становила 45 років, а цей показник у групі госпіталізованих пацієнтів — 60 років. Середня тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів становила 6,5 днів.

Учасники, яких не госпіталізували, повідомили про медіану в 3 дні від появи симптомів до часу збору назофарингеального мазка порівняно з медіаною 5 днів для групи госпіталізованих. У пацієнтів із тяжкими симптомами, що потребували госпіталізації, виявлено нижчий рівень вірусного навантаження, але їх зразки були взяті на пізніших етапах перебігу захворювання. Дослідники вважають, що рівень вірусного навантаження відображає те, скільки часу пройшло від моменту зараження.

Відповідно до результатів, вище вірусне навантаження пов’язане із значно меншою тривалістю симптомів у всіх пацієнтів, незалежно від необхідності госпіталізації, та з меншою тривалістю перебування в лікарні госпіталізованих хворих. Однак не виявилося значної асоціації щодо необхідності переведення до реанімації, тривалості підтримувальної кисневої терапії або загальної виживаності хворих.

Ще одна цікава знахідка — асоціація між наявністю в анамнезі онкологічних або серцево-судинних захворювань та вищим рівнем вірусного навантаження, навіть після корекції щодо віку.

Дослідники повідомили також про наявність статистично достовірного зв’язку між вищим рівнем вірусного навантаження на момент встановлення діагнозу у відділенні невідкладної допомоги та наявністю в анамнезі онкологічної патології та таких серцево-судинних захворювань, як ішемічна хвороба серця, аритмія та ін. (за винятком артеріальної гіпертензії).

У міжнародних дослідженнях не вистачає єдиної думки щодо зв’язку вірусного навантаження та клінічної тяжкості перебігу захворювання. Наприклад, у дослідженні, проведеному в Ломбардії, Італія, не виявлено різниці в рівні вірусного навантаження між безсимптомними носіями та симптоматичними пацієнтами із COVID-19. На відміну від попередніх даних, які продемонстрували, що у пацієнтів азійської етнічної групи спостерігалися такі ж тенденції, як і в поточному дослідженні, коли пацієнти з легким перебігом захворювання мали найвище вірусне навантаження протягом 1-го та 2-го тижнів після появи симптомів.

Таким чином, дане дослідження, по-перше, акцентує увагу на тому, що найвищий ризик зараження існує у разі контакту з пацієнтами з легкими симптомами або їх відсутністю, і, по-друге, тяжкий перебіг захворювання не пов’язаний з високим рівнем вірусного навантаження, і погіршення настає на пізніх етапах перебігу хвороби. Це свідчить про те, що тяжкі симптоми, ймовірно, не пов’язані з високими титрами вірусу.

За матеріалами www.medscape.com