Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections) (252102) - инструкция по применению ATC-классификация
Ампициллин для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ампициллин обладает широким спектром антибактериального (бактерицидного) действия. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp., за исключением штаммов, продуцирующих пенициллиназу; Streptococcus spp., в том числе S. pneumoniae; Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., большинство энтерококков) и грамотрицательных (Еsсhеrісhіа coli, Shigella spp. , Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Proteus mirabilis, некоторые штаммы Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae) микроорганизмов.
Препарат разрушается пенициллиназой и поэтому не действует на пенициллиназообразующие штаммы бактерий. Препарат ингибирует полимеразу пептидогликана и транспептидазу, препятствует образованию пептидных связей и нарушает поздние этапы синтеза клеточной стенки микроорганизмов, которые делятся. Возникающие дефекты оболочки снижают осмотическую устойчивость бактериальной клетки, что приводит к ее гибели (лизису).
Фармакокинетика. При в/м или в/в введении циркулирует в высоких концентрациях в крови. Cmax в крови проявляется через 15 мин при в/в введении и через 0,5–1 ч — после в/м. При в/м введении 0,5–1 г ампициллина с интервалом между введениями 4–6 ч в крови поддерживается терапевтическая концентрация.
Хорошо проникает в ткани и жидкости организма, проявляется в терапевтических концентрациях в плевральной, перитонеальной и синовиальной жидкости. В желчи может проявляться в концентрациях в 4–100 раз выше, чем в крови. Относительно небольшая (10–30%) часть связывается с белками плазмы крови. Через ГЭБ не проникает. Почти не подвергается биотрансформации. Выделяется в основном почками, частично — с желчью, у женщин, кормящих грудью, проникает в молоко. В течение 12 ч с мочой выводится 45–70% введенной дозы. При нарушении выделительной функции почек повышается уровень препарата в крови и замедляется его выведение. При клиренсе креатинина <10 мл/мин уровень антибиотика в крови может быть в 10 раз выше, чем у больных с нормальной функцией почек. Т½ удлиняется от 1–2 ч в норме до 10–12 ч. Ампициллин при повторном введении не кумулирует, что дает возможность применять его в высоких дозах и длительно.
Показания Ампициллин для инъекций
сепсис, септический эндокардит, менингит, инфекции дыхательных путей (пневмония, хронический бронхит, абсцесс легких); инфекции моче- и желчевыводящих путей (пиелит, пиелонефрит, цистит, холангит, холецистит); инфекции кожи и мягких тканей и заболевания, вызванные чувствительными к действию антибиотика микроорганизмами (вызванные бета-гемолитическим стрептококком группы А или коагулазоположительным стафилококком, чувствительным к пенициллину); санация носителей тифа (носителей Salmonella typhi и paratyphi).
Применение Ампициллин для инъекций
дозу препарата и продолжительность лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, локализации инфекции и чувствительности возбудителя к препарату. Препарат вводят в/м или в/в (капельно или струйно).
Рекомендуемая доза для взрослых составляет 250–500 мг 4 раза в сутки, суточная — до 1–3 г. При тяжелых инфекциях суточная доза может быть повышена до ≥10 г.
Новорожденным препарат назначают в суточной дозе 20–40 мг/кг массы тела, детям других возрастных групп — 50–100 мг/кг. При тяжелом течении инфекции указанные дозы могут быть удвоены. Суточную дозу вводят в 4–6 приемов с интервалом 4–6 ч.
При менингите у детей: в возрасте до 1 мес назначают в суточной дозе 100–500 мг/кг, в возрасте от 1 мес — в суточной дозе 200–300 мг/кг за 6–8 введений. Суточную дозу вводят в 4–6 приемов.
Продолжительность лечения составляет 7–14 дней и более. Лечение ампициллином следует продолжать в течение не менее 48–72 ч после нормализации температуры тела и исчезновения симптомов заболевания. При инфекциях, вызванных гемолитическим стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 сут.
Р-р для в/м введения готовить непосредственно перед применением, добавляя к содержимому флакона 5 мл стерильной воды для инъекций. Для в/в струйного введения разовую дозу препарата (не более 2 г) растворяют в 5–10 мл воды для инъекций или 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят медленно в течение 3–5 мин (введение в дозе 1–2 г осуществляют в течение 10–15 мин). При разовой дозе, превышающей 2 г, препарат вводят в/в капельно. Для в/в капельного введения разовую дозу препарата (2–4 г) растворяют в небольшом объеме воды для инъекций (7,5–15 мл соответственно), затем полученный р-р антибиотика добавляют в 125–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5–10% р-ра глюкозы и вводят со скоростью 60–80 капель в минуту. При капельном введении детям в качестве растворителя применяют 5–10% р-р глюкозы. Р-ры использовать сразу после приготовления.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ампициллину и другим β-лактамным антибиотикам (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы); тяжелые нарушения функции печени и почек; инфекционный мононуклеоз; лейкемия; ВИЧ-инфекции; заболевания пищеварительного тракта/колит, связанный с применением антибиотиков.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, гиперемию, крапивницу, ринит, конъюнктивит; редко — лихорадку, боль в суставах, эозинофилию, эксфолиативный дерматит, пурпуру, мультиформную экссудативную эритему, синдром Стивенса — Джонсона; очень редко — отек Квинке, анафилактический шок.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, изменения вкуса, боль в животе, стоматит, глоссит, сухость во рту, кишечный дисбактериоз, гастрит, энтероколит, геморрагический колит. В процессе лечения или в течение нескольких недель после окончания антибиотикотерапии существует вероятность развития псевдомембранозного колита.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, холестатическая желтуха.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: при применении препарата в высоких дозах у больных с почечной недостаточностью возможны головокружение, головная боль, тремор, судороги, нейропатия.
Местные реакции: в том числе отек, зуд, гиперемия в месте введения.
Лабораторные показатели: умеренное повышение активности печеночных трансаминаз, ЛДГ, ЩФ, креатинина, ложноположительные результаты неферментативных глюкозурических тестов и реакции Кумбса.
Другие: обратимые нарушения гемопоэза (лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, агранулоцитоз), интерстициальный нефрит, суперинфекция, кандидоз. При применении Ампициллина у больных с бактериемией (сепсис) возможна реакция бактериолиза (реакция Яриша — Герксгеймера).
Особые указания
в процессе лечения необходим систематический контроль функции почек, печени и периферической крови. Пациентам с почечной недостаточностью дозу препарата необходимо снизить; пациентам с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) применять препарат в половинной дозе с интервалом 12 ч.
С осторожностью следует применять при лечении больных детей при наличии в анамнезе матери данных о ее повышенной чувствительности к пенициллинам.
При БА, сенной лихорадке и других аллергических заболеваниях препарат применять, назначая одновременно десенсибилизирующие средства.
При длительном лечении препаратом у ослабленных больных возможно развитие суперинфекции, вызванной устойчивыми к препарату микроорганизмами.
Необходимо прекратить прием препарата, если возникла кожная сыпь.
Пациенты с лимфолейкозом имеют повышенный риск развития кожной сыпи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Тератогенный эффект Ампициллина не выявлен. Однако применение Ампициллина в период беременности возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Ампициллин проникает в грудное молоко в низких концентрациях. Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Дети. Ампициллин применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения препаратом у некоторых пациентов возможно возникновение побочных реакций со стороны ЦНС (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), поэтому необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
ампициллин повышает эффект антикоагулянтов, антибиотиков аминогликозидного ряда, снижает эффект пероральных контрацептивов. При одновременном применении ампициллина с пероральными эстрогенсодержащими препаратами отмечается снижение их эффективности за счет ослабления печеночной циркуляции эстрогена.
Пробенецид снижает канальцевую секрецию ампициллина, в результате чего возрастает риск развития его токсического действия.
Вероятность появления кожной сыпи повышает аллопуринол.
Ампициллин в высоких дозах снижает уровень атенолола в плазме крови, поэтому рекомендуется применять эти препараты отдельно, сначала атенолол, а после него — ампициллин.
Ампициллин снижает клиренс и повышает токсичность метотрексата, усиливает всасывание дигоксина.
При взаимодействии ампициллина с макролидами, паромомицином, тетрациклинами, хлорамфениколом снижается эффект обоих препаратов. Ампициллин может снижать эффект натрия бензоата.
При одновременном применении с блокаторами бета-адренорецепторов повышается вероятность возникновения анафилактических реакций.
Несовместимость. Недопустимо смешивать в одной емкости Ампициллин с другими лекарственными средствами.
Передозировка
при передозировке возможны токсическое воздействие на ЦНС (головокружение, головная боль), диспептические явления (тошнота, рвота, жидкий стул), аллергические реакции в виде кожной сыпи. В случае возникновения симптомов передозировки препарат следует немедленно отменить и при необходимости провести симптоматическое лечение: промывание желудка, прием активированного угля, солевых слабительных, коррекция водно-электролитного баланса, гемодиализ. При аллергии показаны антигистаминные и десенсибилизирующие средства.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.