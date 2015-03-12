фармакодинамика. Ампициллин обладает широким спектром антибактериального (бактерицидного) действия. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp., за исключением штаммов, продуцирующих пенициллиназу; Streptococcus spp., в том числе S. pneumoniae; Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., большинство энтерококков) и грамотрицательных (Еsсhеrісhіа coli, Shigella spp. , Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Proteus mirabilis, некоторые штаммы Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae) микроорганизмов.

Препарат разрушается пенициллиназой и поэтому не действует на пенициллиназообразующие штаммы бактерий. Препарат ингибирует полимеразу пептидогликана и транспептидазу, препятствует образованию пептидных связей и нарушает поздние этапы синтеза клеточной стенки микроорганизмов, которые делятся. Возникающие дефекты оболочки снижают осмотическую устойчивость бактериальной клетки, что приводит к ее гибели (лизису).

Фармакокинетика. При в/м или в/в введении циркулирует в высоких концентрациях в крови. C max в крови проявляется через 15 мин при в/в введении и через 0,5–1 ч — после в/м. При в/м введении 0,5–1 г ампициллина с интервалом между введениями 4–6 ч в крови поддерживается терапевтическая концентрация.

Хорошо проникает в ткани и жидкости организма, проявляется в терапевтических концентрациях в плевральной, перитонеальной и синовиальной жидкости. В желчи может проявляться в концентрациях в 4–100 раз выше, чем в крови. Относительно небольшая (10–30%) часть связывается с белками плазмы крови. Через ГЭБ не проникает. Почти не подвергается биотрансформации. Выделяется в основном почками, частично — с желчью, у женщин, кормящих грудью, проникает в молоко. В течение 12 ч с мочой выводится 45–70% введенной дозы. При нарушении выделительной функции почек повышается уровень препарата в крови и замедляется его выведение. При клиренсе креатинина <10 мл/мин уровень антибиотика в крови может быть в 10 раз выше, чем у больных с нормальной функцией почек. Т ½ удлиняется от 1–2 ч в норме до 10–12 ч. Ампициллин при повторном введении не кумулирует, что дает возможность применять его в высоких дозах и длительно.