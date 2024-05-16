Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫПенициллины широкого спектра действияАмпициллинАмпициллинЦены в аптеках

Ампициллин порошок для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Харьков (144395) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
8,59
Экономия: -0,27 грн
8,32 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 21-А
Всего: упаковка (2)
8,67
Экономия: -0,33 грн
8,34 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
8,34 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (3)
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Каденюка Леонида, 10
Всего: упаковка (2)
7,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
8,01
Экономия: -1,42 грн
6,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
7,82
Экономия: -0,24 грн
7,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (10)
7,53
Экономия: -0,31 грн
7,22 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (3)
8,34 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (7)
9,84
Экономия: -1,84 грн
8,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
10,23
Экономия: -2,23 грн
8,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
8,72
Экономия: -0,40 грн
8,32 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
2,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
7,51 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
5,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (3)
7,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (1)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (5)
5,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (2)
8,08 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (11)
10,11
Экономия: -0,30 грн
9,81 грн