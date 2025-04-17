Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,77
Экономия при брони: -2,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,17
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,98
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,40
Экономия при брони: -0,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,48
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,94
Экономия при брони: -1,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум