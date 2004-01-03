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Производитель: Корпорация Артериум

01032, Киев, ул. Саксаганского, 139
+380444907522
www.arterium.ua
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Найдено: 18 препаратов
3-Динир капсулы, 300 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
3-Динир Капсулы, 300 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 482 аптеках
от 354,04 грн
Цены в аптеках
3-Динир порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Корпорация Артериум
3-Динир Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 154 аптеках
от 309,79 грн
Цены в аптеках
L-Лизина эсцинат® раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Артериум
L-Лизина эсцинат® Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 1140 аптеках
от 741,23 грн
Цены в аптеках
Азимед® капсулы, 250 мг, блистер, № 6; Корпорация Артериум
Азимед® Капсулы, 250 мг, блистер, № 6 Корпорация Артериум
В 330 аптеках
от 114,94 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 334 аптеках
от 61,90 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 137 аптеках
от 85,00 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 597 аптеках
от 158,81 грн
Цены в аптеках
Азимед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Корпорация Артериум
Азимед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Корпорация Артериум
В 986 аптеках
от 126,09 грн
Цены в аптеках
Акнестоп® крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Корпорация Артериум
Акнестоп® Крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Корпорация Артериум
В 976 аптеках
от 416,71 грн
Цены в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 438 аптеках
от 100,13 грн
Цены в аптеках
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Артериум
В 522 аптеках
от 60,68 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 565 аптеках
от 22,46 грн
Цены в аптеках
Аминазин раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Корпорация Артериум
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
В 38 аптеках
от 39,70 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 121 аптеке
от 55,16 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 101 аптеке
от 100,08 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 18 аптеках
от 47,67 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, № 30; Корпорация Артериум
Амлодипин Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорация Артериум
В 236 аптеках
от 8,51 грн
Цены в аптеках
Амодерм Нео лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорация Артериум
Амодерм Нео Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 958 аптеках
от 361,05 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Киев, ул. Саксаганского, 139
+380444907522
www.arterium.ua
Найдено: 18 препаратов
3-Динир капсулы, 300 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
3-Динир Капсулы, 300 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 482 аптеках
от 354,04 грн
Цены в аптеках
3-Динир порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Корпорация Артериум
3-Динир Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 154 аптеках
от 309,79 грн
Цены в аптеках
L-Лизина эсцинат® раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Артериум
L-Лизина эсцинат® Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 1140 аптеках
от 741,23 грн
Цены в аптеках
Азимед® капсулы, 250 мг, блистер, № 6; Корпорация Артериум
Азимед® Капсулы, 250 мг, блистер, № 6 Корпорация Артериум
В 330 аптеках
от 114,94 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 334 аптеках
от 61,90 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 137 аптеках
от 85,00 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 597 аптеках
от 158,81 грн
Цены в аптеках
Азимед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Корпорация Артериум
Азимед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Корпорация Артериум
В 986 аптеках
от 126,09 грн
Цены в аптеках
Акнестоп® крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Корпорация Артериум
Акнестоп® Крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Корпорация Артериум
В 976 аптеках
от 416,71 грн
Цены в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 438 аптеках
от 100,13 грн
Цены в аптеках
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Артериум
В 522 аптеках
от 60,68 грн
Цены в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 565 аптеках
от 22,46 грн
Цены в аптеках
Аминазин раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Корпорация Артериум
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
В 38 аптеках
от 39,70 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 121 аптеке
от 55,16 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 101 аптеке
от 100,08 грн
Цены в аптеках
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Амицил® Лиофилизат для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 18 аптеках
от 47,67 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, № 30; Корпорация Артериум
Амлодипин Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорация Артериум
В 236 аптеках
от 8,51 грн
Цены в аптеках
Амодерм Нео лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорация Артериум
Амодерм Нео Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 958 аптеках
от 361,05 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 14
Стандартизація фармацевтичної продукції