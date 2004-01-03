Производитель: Корпорация Артериум
01032, Киев, ул. Саксаганского, 139
+380444907522
3-Динир Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорация Артериум
от 309,79 грн
L-Лизина эсцинат® Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
от 741,23 грн
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
от 100,13 грн
Алтейка Галичфарм Таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Артериум
от 60,68 грн
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
от 39,70 грн
Амодерм Нео Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорация Артериум
от 361,05 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
3-Динир Порошок для оральной суспензии, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорация Артериум
от 309,79 грн
L-Лизина эсцинат® Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
от 741,23 грн
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
от 100,13 грн
Алтейка Галичфарм Таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Артериум
от 60,68 грн
Аминазин Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
от 39,70 грн
Амодерм Нео Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорация Артериум
от 361,05 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції