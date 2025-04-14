Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,83
Экономия при брони: -1,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,15
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,21
Экономия при брони: -0,91 грн