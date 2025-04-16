Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,04
Экономия при брони: -1,19 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,98
Экономия при брони: -1,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,60
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,38
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,28
Экономия при брони: -0,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,77
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,77
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
20,08
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,01
Экономия при брони: -1,14 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,18
Экономия при брони: -0,93 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,60
Экономия при брони: -0,88 грн