Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,15
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,03
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,85
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,20
Экономия при брони: -0,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,52
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,48
Экономия при брони: -0,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум