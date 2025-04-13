Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,13
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,15
Экономия при брони: -1,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,49
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,83
Экономия при брони: -1,54 грн