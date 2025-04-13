Киев
Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)

Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 72 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
15,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,61 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
20,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,13
Экономия при брони: -1,14 грн
20,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,15
Экономия при брони: -1,75 грн
17,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
15,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
20,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,49
Экономия при брони: -0,70 грн
16,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,30 грн
21,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,83
Экономия при брони: -1,54 грн
22,29 грн
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