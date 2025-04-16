Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,56
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,22
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
17,62
Экономия при брони: -0,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,35
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,38
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,76
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,33
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,36
Экономия при брони: -1,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,25
Экономия при брони: -2,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,74
Экономия при брони: -0,70 грн