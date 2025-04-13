Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,82
Экономия при брони: -0,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,38
Экономия при брони: -1,09 грн