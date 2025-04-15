Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,67
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -1,30 грн
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,65
Экономия при брони: -0,94 грн