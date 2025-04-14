Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,91
Экономия при брони: -1,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,75
Экономия при брони: -1,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,27
Экономия при брони: -1,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
20,07
Экономия при брони: -1,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,09
Экономия при брони: -1,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,51
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
21,94
Экономия при брони: -1,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,02
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,02
Экономия при брони: -0,95 грн