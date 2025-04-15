Ампициллин для инъекций (Ampicillin for injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,04
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,37
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,02
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,99
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,82
Экономия при брони: -0,69 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,14
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
18,08
Экономия при брони: -0,83 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
23,69
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
19,87
Экономия при брони: -1,12 грн
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
22,50
Экономия при брони: -2,90 грн