Амприл® (Ampril) (170011) - инструкция по применению ATC-классификация
Амприл инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Рамиприл относится к пролекарствам, после всасывания метаболизируется в печени с образованием рамиприлата. Рамиприлат является мощным ингибитором АПФ с продолжительным действием. АПФ катализирует преобразование ангиотензина I в сосудосуживающее вещество — ангиотензин II. АПФ является аналогом кининазы — фермента, который катализирует распад брадикинина. Угнетение активности АПФ приводит к снижению концентрации в плазме крови ангиотензина II, повышению концентрации ренина, усилению эффекта брадикинина и снижению секреции альдостерона. Последнее может обусловить повышение уровня калия в сыворотке крови. У пациентов с АГ гипотензивный эффект рамиприла и его влияние на гемодинамику обусловлены расширением резистентных сосудов и уменьшением ОПСС, приводящим к постепенному снижению АД. ЧСС обычно не изменяется. При продолжительном лечении происходит уменьшение выраженности гипертрофии левого желудочка без влияния на функцию сердца. Гипотензивный эффект проявляется через 1–2 ч после приема однократной дозы, достигает максимума в пределах 3–6 ч и длится обычно на протяжении 24 ч.
Рамиприл также эффективен при лечении хронической сердечной недостаточности. Его применение у пациентов с клиническими признаками хронической сердечной недостаточности после инфаркта миокарда снижает риск внезапной смерти, прогрессирование сердечной недостаточности до тяжелой или резистентной к терапии, и снижает частоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности.
Согласно опубликованным данным рамиприл значительно снижает частоту инфаркта миокарда, инсульта и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с повышенным риском в связи с этими заболеваниями (например активная стадия ИБС, перенесенный инсульт или заболевания периферических сосудов) или сахарным диабетом, у пациентов по крайней мере с одним дополнительным фактором риска (микроальбуминурия, АГ, повышение общего уровня ХС, низкий уровень ЛПВП, курение).
Препарат также снижает общую смертность и потребность в проведении реваскуляризации, а также задерживает начало и прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Рамиприл значительно снижает вероятность микроальбуминурии и риск развития нефропатии у пациентов с сахарным диабетом, а также других больных.
Фармакокинетика. Рамиприл быстро всасывается в ЖКТ. Абсорбция составляет 50–60% и не зависит от приема пищи. Cmax в плазме крови достигается на протяжении 1 ч после приема. T½ рамиприла составляет 1 ч.
Рамиприл метаболизируется в печени. Основным метаболитом является рамиприлат, активность которого как ингибитора АПФ в 6 раз выше по сравнению с рамиприлом. Кроме рамиприлата, выявлены также неактивные метаболиты (дикетопиперазиновый эфир и дикетопиперазиновая кислота, а также соединения).
Cmax рамиприлата в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема, равновесная концентрация в плазме крови достигается через 4 дня.
Приблизительно 73% рамиприла и 56% рамиприлата связываются с белками плазмы крови.
Рамиприл и рамиприлат в основном выводятся с мочой (приблизительно 60%), преимущественно в виде метаболитов, и <2% принятой дозы выводится в виде неизмененного рамиприла.
Выведение рамиприлата имеет несколько фаз. После приема рамиприла в терапевтической дозе конечный T½ составляет 13–17 ч.
Исследования на животных показали, что этот препарат проникает в грудное молоко. Исследования с участием здоровых добровольцев в возрасте от 65 до 76 лет показали, что кинетика рамиприла и рамиприлата в этой категории такая же, как и среди молодых здоровых добровольцев.
У пациентов с почечной недостаточностью элиминация рамиприла, рамиприлата и их метаболитов замедлена, поэтому дозу необходимо корригировать в зависимости от функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У больных с печеночной недостаточностью (возможно, из-за снижения активности печеночных эстераз) метаболическое преобразование рамиприла в рамиприлат может замедляться, а концентрации рамиприла в плазме крови — повышаться.
Показания Амприл
лечение, в том числе в составе комплексной терапии:
артериальной гипертензии;
застойной сердечной недостаточности;
больных с клиническими признаками хронической сердечной недостаточности в первые несколько дней после острого инфаркта миокарда;
диабетической или недиабетической нефропатии.
Снижение риска инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ИБС (независимо от наличия инфаркта миокарда в анамнезе), инсультом и заболеванием периферических артерий.
Применение Амприл
дозирование и продолжительность лечения зависят от состояния пациента, потребности и возможного применения других лекарственных средств, поэтому определяют индивидуально.
Лечение артериальной гипертензии. Рекомендуемая начальная доза рамиприла для пациентов, которые не принимают диуретики и у которых нет сердечной недостаточности, составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от соответствующей реакции на лечение дозу можно повышать в 2 раза каждые 2–3 нед. Обычная поддерживающая доза составляет 2,5–5 мг/сут, а максимальная суточная доза — 10 мг.
Если пациент принимает диуретик, его необходимо при возможности отменить или по крайней мере снизить дозу минимум за 2–3 дня до начала лечения рамиприлом.
Начальная доза рамиприла для больных АГ, которые принимали диуретик до начала лечения, а также для пациентов с АГ и сердечной недостаточностью с нарушением функции почек или без составляет 1,25 мг 1 раз в сутки. Лечение начинают в стационаре под тщательным медицинским контролем.
Лечение застойной сердечной недостаточности. Рекомендуемая начальная доза рамиприла для пациентов со стабильным состоянием, принимающих диуретики, составляет 1,25 мг 1 раз в сутки. В зависимости от соответствующей реакции на лечение дозу можно повышать в 2 раза каждые 1–2 нед. Если необходимая доза составляет 2,5 мг рамиприла и выше, ее можно принимать однократно или распределить на 2 приема. Максимальная суточная доза составляет 10 мг.
Если пациент принимает диуретик в высокой дозе, необходимо снизить дозу до начала лечения рамиприлом.
Лечение после инфаркта миокарда. Лечение рамиприлом можно начинать только в стационаре в период между 3-м и 10-м днем после инфаркта. Рекомендуемая начальная доза рамиприла составляет 2,5 мг 2 раза в сутки (утром и вечером); через 2 дня дозу повышают до 5 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Обычная поддерживающая доза рамиприла составляет 2,5–5 мг 2 раза в сутки.
Если пациент плохо переносит эту начальную дозу (например возникает артериальная гипотензия), ее необходимо снизить до 1,25 мг 2 раза в сутки. Через 2 дня эту дозу можно снова повысить до 2,5 мг 2 раза в сутки, а через каждые 1–3 дня можно повысить дозу до 5 мг 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 10 мг.
Если больной плохо переносит повышение дозы до 2,5 мг 2 раза в сутки, лечение рамиприлом необходимо прекратить.
Опыта лечения пациентов с тяжелой (степень IV по классификации NYHA) сердечной недостаточностью сразу после инфаркта миокарда недостаточно. Если, несмотря на это, будет решено лечить таких пациентов этим лекарственным средством, рекомендуется начинать терапию с наиболее низкой эффективной суточной дозы (1,25 мг рамиприла 1 раз в сутки) и любое ее повышение проводить с чрезвычайной осторожностью.
Лечение диабетической или недиабетической нефропатии. Рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг 1 раз в сутки. Эту дозу необходимо повышать до 5 мг 1 раз в сутки через каждые 2–3 нед в зависимости от переносимости препарата. Максимальная суточная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки.
Снижение риска инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности. Рекомендованная начальная доза составляет 1,25 мг 1 раз в сутки. В зависимости от соответствующей реакции на лечение дозу необходимо постепенно повышать. Рекомендуется повышать дозу в 2 раза в течение первой недели лечения и еще через 2–3 нед повысить ее до обычной поддерживающей — 10 мг 1 раз в сутки.
В ходе контролируемых клинических исследований применение дозы более 20 мг рамиприла 1 раз в сутки изучалось недостаточно.
Дозирование при нарушении функции почек. У пациентов с клиренсом креатинина >0,5 мл/с (30 мл/мин) коррекции дозы не требуется. У больных с клиренсом креатинина <0,5 мл/с (30 мл/мин) начальная доза должна составлять 1,25 мг, а максимальная суточная доза — 5 мг.
Дозирование при нарушении функции печени. Начальная доза рамиприла составляет 1,25 мг 1 раз в сутки, а максимальная суточная доза — 2,5 мг.
Особенно тщательный контроль необходим у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), больных, которые принимают мочегонные средства, пациентов с сердечной недостаточностью и нарушением функции почек или печени. Доза рамиприла должна быть откорректирована согласно желаемому снижению АД. Рекомендованная начальная доза составляет 1,25 мг рамиприла 1 раз в сутки. Таблетку необходимо глотать целой, запивая достаточным количеством жидкости (приблизительно 1/2 стакана). Таблетки не следует жевать или измельчать. Таблетки можно принимать до, во время или после приема пищи.
Противопоказания
повышенная чувствительность к рамиприлу или любому другому компоненту препарата, а также к другим ингибиторам АПФ, компонентам препарата, наличие ангионевротического отека в анамнезе, стеноз почечной артерии (двусторонний или стеноз артерии единственной почки), артериальная гипотензия или гемодинамически нестабильные состояния, первичный гиперальдостеронизм.
Следует избегать применения Амприла или других ингибиторов АПФ в комбинации с методами экстракорпоральной терапии, которые могут вызвать контактирование крови с отрицательно заряженными поверхностями, поскольку при этом существует риск развития тяжелой анафилактоидной реакции, что иногда может привести к тяжелому анафилактическому шоку.
Таким образом, при приеме Амприла нельзя проводить процедуру диализа или гемофильтрации с применением поли(акрилонитриловых, натрия-2-метилсульфонатных) мембран с высокой ультрафильтрационной активностью (например AN69) и процедуру афереза ЛПНП с применением декстрана сульфата.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, периферические отеки, приливы крови к лицу, ощущение сердцебиения, нарушение ортостатической регуляции, стенокардия, сердечные аритмии, тяжелая артериальная гипотензия, ишемия миокарда или головного мозга, инфаркт миокарда, кратковременный ишемический приступ, ишемический инсульт, обострение нарушений кровообращения, вызванных стенозом сосудов, ускорение или усиление проявлений феномена Рейно.
Со стороны нервной системы: головная боль, нарушение равновесия, слабость, сонливость, головокружение или замедление реакции, утомляемость, возбудимость, депрессия, подавленное настроение, тремор, беспокойство, нарушения сна, спутанность сознания, ощущение тревоги, обморок, парестезии.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: звон в ушах, нарушения слуха.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови (вероятность возрастает при дополнительном применении диуретиков), ухудшение функции почек, повышение концентрации калия в сыворотке крови, снижение уровня натрия, а также усиление уже существующей протеинурии (несмотря на то что ингибиторы АПФ обычно протеинурию снижают) или увеличение количества мочи (в связи с улучшением сердечной деятельности). В единичных случаях нарушения функции почек могут прогрессировать.
Со стороны дыхательной системы: сухой (непродуктивный) щекочущий кашель (кашель часто ухудшается ночью и во время отдыха (например в положении лежа) и чаще возникает у женщин и у лиц, которые не курят), заложенность носа, синусит, бронхит, бронхоспазм и диспноэ.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек (ангионевротический отек, вызванный ингибиторами АПФ, чаще возникает у больных негроидной расы по сравнению с пациентами других рас), тяжелые анафилактические или анафилактоидные реакции, высыпание, зуд, крапивница, макулопапулезные высыпания, пузырчатка, обострение псориаза, псориазоформная, пемфигоидная или лихеноидная экзантема и энантема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, алопеция, онихолизис или фоточувствительность.
Вероятность возникновения и тяжесть анафилактических и анфилактоидных реакций на яд насекомых при ингибировании АПФ увеличиваются. Считают, что такой эффект может наблюдаться и относительно других аллергенов.
Со стороны пищеварительного тракта и гепатобилиарной системы: тошнота, повышение сывороточных уровней ферментов печени и/или билирубина, холестатическая желтуха, сухость во рту, глоссит, воспалительные реакции в ротовой полости и пищеварительном тракте, ощущение дискомфорта в брюшной полости, боль в желудке (включая боль, подобную таковой при гастрите), нарушения пищеварения, диспепсия, запор, диарея, рвота и повышение ферментов поджелудочной железы, панкреатит, повреждение печени (включая острую печеночную недостаточность), гепатит, кишечная непроходимость.
Со стороны крови и лимфатической системы: уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина, количества лейкоцитов и тромбоцитов, агранулоцитоз, панцитопения и угнетение функции костного мозга. Возможные признаки агранулоцитоза — лихорадка, увеличение лимфатических узлов и воспаление глотки. Признаками тенденции к кровотечению ввиду тромбоцитопении могут быть петехии, а также пурпура или кровотечение из десен, которое тяжело остановить.
Гематологические реакции на действие ингибиторов АПФ чаще возникают у пациентов с нарушением функциии почек и у пациентов с сопутствующим коллагенозом (например системная красная волчанка или склеродермия), или у тех, кто применяет другие препараты, которые могут вызвать изменения в составе крови. В единичных случаях может развиваться гемолитическая анемия.
Другие эффекты: конъюнктивит, спазмы мышц, снижение либидо, потеря аппетита, нарушение восприятия запаха и вкуса (например металлический привкус во рту) или частичная, иногда полная потеря ощущения вкуса, повышенная утомляемость, временная эректильная дисфункция, повышенное потоотделение. В единичных случаях наблюдаются васкулит, миалгия, артралгия, повышение температуры тела, лихорадка и эозинофилия, а также повышение титров антиядерных антител.
Особые указания
ангионевротический отек. У пациентов, которые лечились ингибиторами АПФ, наблюдались случаи ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели или глотки. В случае возникновения ангионевротического отека лечение рамиприлом следует немедленно прекратить. Неотложное лечение угрожающего жизни ангионевротического отека предусматривает немедленное введение эпинефрина (п/к или медленно в/в), одновременно с контролем ЭКГ и АД. Рекомендуется госпитализация, наблюдение за больным на протяжении 12–24 ч минимум, и выписывать его можно лишь после того, как симптомы полностью исчезнут. У пациентов, которые лечились ингибиторами АПФ, наблюдались случаи ангионевротического отека кишечника. Эти пациенты жаловались на боль в животе (с или без тошноты или рвоты).
Предостережение. В начале лечения необходимо контролировать функцию почек. Наблюдение за функцией почек необходимо осуществлять во время лечения, особенно у пациентов с нарушением функциональной активности почек, с сердечной недостаточностью, двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, а также у пациентов, которым провели трансплантацию почки.
Риск появления реакций повышенной чувствительности, аллергических (анафилактических) реакций увеличивается у пациентов, которым вместе с лечением ингибиторами АПФ проводится гемодиализ при применении полиакрилонитриловых мембран. Если необходим гемодиализ, пациента сначала следует перевести на препарат из другой группы, который показан для данной нозологии, или необходимо применять другой тип мембран в диализаторе.
Подобные реакции наблюдались на протяжении лечения с помощью афереза ЛПНП с сульфатом декстрана, поэтому этот метод лечения не рекомендуется применять у пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ. На протяжении лечения рамиприлом увеличение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови может также происходить и у пациентов с нормальной функцией почек, особенно если они одновременно принимают диуретики. В таком случае лечение можно продолжать при введении меньшей дозы рамиприла или прекратить применение этого препарата. У пациентов с нарушением функции почек повышается риск развития гиперкалиемии. У пациентов с нарушением функции печени метаболизм рамиприла и образование активного метаболита может замедляться из-за уменьшения активности печеночных эстераз. Поэтому лечение таких больных можно начинать только под тщательным медицинским наблюдением. После начала применения рамиприла пациентами с неосложненной гипертензией иногда может развиваться симптоматическая гипотензия.
Пациенты с повышенной активностью ренин-ангиотензиновой системы. При лечении пациентов, у которых активность ренин-ангиотензиновой системы повышена, следует соблюдать особую осторожность. У таких больных есть риск неожиданного и выраженного снижения АД и ухудшения функции почек в результате ингибирования АПФ, особенно когда ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик назначаются впервые или впервые в более высокой дозе. В начале применения препарата или при повышении дозы необходимо проводить тщательный контроль АД до тех пор, пока существует риск его резкого снижения. Повышенную активность ренин-ангиотензиновой системы можно ожидать, в частности:
- у пациентов с тяжелой, и особенно злокачественной гипертензией. На начальной фазе лечения нужен особый медицинский контроль;
- у пациентов с сердечной недостаточностью, особенно с тяжелой или такой, которая лечилась другими препаратами, которые могут снижать АД. В случае тяжелой сердечной недостаточности на начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;
- у пациентов с гемодинамически значимым нарушением притока или оттока крови из левого желудочка (например из-за стеноза аорты или стеноза митрального клапана или гипертрофической кардиомиопатии). На начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;
- у пациентов с гемодинамически значимым стенозом почечной артерии. На начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение. Может возникнуть необходимость прекратить начатое лечение диуретиками;
- у пациентов, которые предварительно принимали диуретики. Если прекращение приема или снижение дозы диуретика невозможно, на начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;
- у пациентов, у которых существует или может развиться недостаток жидкости или соли в результате неудовлетворительного потребления жидкости или соли, или, например, из-за диареи, рвоты или чрезмерного потоотделения, в случаях, когда компенсация недостатка жидкости и соли недостаточна. Вообще рекомендуется коррекция состояний дегидратации, гиповолемии или недостатка соли до начала лечения (однако для пациентов с сердечной недостаточностью такие корректирующие меры следует тщательно оценить с точки зрения возможного риска объемной перегрузки). При клинически значимых состояниях лечение Амприлом можно начинать или продолжать только тогда, когда одновременно принимаются соответствующие мероприятия по предупреждению чрезмерного снижения АД и ухудшения функции почек.
Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с нарушением функции печени выраженность ответа на лечение Амприлом может быть или увеличена, или уменьшена. Кроме того, у пациентов с тяжелым циррозом печени с отеками и/или асцитом активность ренин-ангиотензиновой системы может быть существенным образом повышена; поэтому во время лечения этих больных необходимо соблюдать особую осторожность.
Пациенты со значительным снижением АД попадают в группу особого риска. Пациентам, для которых значительное снижение АД представляет особый риск (например пациенты с гемодинамически значимым стенозом коронарных артерий или сосудов, снабжающих мозг кровью), на начальной фазе лечения необходим особый медицинский контроль.
Лица пожилого возраста. У лиц пожилого возраста реакция на ингибиторы АПФ может быть более выраженной. В начале их лечения рекомендуется оценка функции почек.
Мониторинг функции почек. Рекомендуется осуществлять мониторинг функции почек, прежде всего в первые недели лечения ингибитором АПФ. Особенно тщательный контроль необходим для пациентов с:
- сердечной недостаточностью;
- вазоренальным заболеванием, включая пациентов с гемодинамически значимым односторонним стенозом почечной артерии. В последней группе больных даже незначительное повышение уровня креатинина в сыворотке крови может свидетельствовать об одностороннем ухудшении функции почек;
- ухудшением функции почек;
- трансплантированной почкой.
Мониторинг баланса электролитов. Рекомендуется осуществлять регулярный контроль концентрации калия в сыворотке крови. Более частый мониторинг уровня калия в сыворотке крови необходим у пациентов с нарушением функции почек.
Гематологический мониторинг. Рекомендуется осуществлять мониторинг количества белых кровяных телец с целью своевременного выявления возможной лейкопении. Более частый мониторинг рекомендован на начальной фазе лечения у пациентов с нарушением функции почек, с сопутствующим коллагеновым заболеванием (например системная красная волчанка или склеродермия) или тех, кто лечился другими препаратами, которые могут быть причиной изменений картины крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение ингибиторов АПФ противопоказано на протяжении беременности. В случае, когда подтверждена беременность, лечение Амприлом следует немедленно прекратить и как можно быстрее перейти на альтернативное терапевтическое средство.
Эпидемиологические выводы относительно риска тератогенности после влияния ингибиторов АПФ на протяжении I триместра беременности неоднозначны; однако нельзя исключать небольшого повышения риска. Если продолжение терапии ингибиторами АПФ не считают важным, пациенток, которые планируют беременность, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период беременности. Если беременность установлена, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить, и, если это возможно, начать альтернативную терапию. Известно, что применение ингибиторов АПФ во время II и III триместра беременности может обусловить развитие фетотоксичности (снижение функции почек, олигогидрамнион, замедление окостенения черепа) и неонатальную токсичность (почечную недостаточность, гипотензию, гиперкалиемию).
Если необходимо применение ингибиторов АПФ во II триместр беременности, рекомендуется провести УЗИ функции почек эмбриона и черепа эмбриона. Грудных детей, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать на предмет артериальной гипотензии.
Исследования на животных показали, что рамиприл проникает в грудное молоко. Поскольку неизвестно, проникает ли рамиприл в грудное молоко человека, применение препарата противопоказано в период кормления грудью.
Дети. Применение рамиприла у детей не изучалось, поэтому препарат не рекомендуют применять при лечении детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Некоторые побочные эффекты (определенные симптомы снижения АД, например головокружение или вертиго) могут влиять на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам рекомендуется избегать подобных видов деятельности до выяснения индивидуальной реакции на лечение препаратом.
Взаимодействия
при одновременном применении рамиприла и других антигипертензивных средств (например диуретиков) или других препаратов, снижающих АД (например нитратов, трициклических антидепрессантов, анестетиков), может усиливаться гипотензивный эффект рамиприла. У пациентов, принимающих диуретики, необходимо контролировать уровень натрия в сыворотке крови.
Одновременное применение рамиприла и препаратов калия или калийсберегающих диуретиков может обусловливать гиперкалиемию. Поэтому при одновременном применении этих препаратов необходимо регулярно контролировать уровень калия в сыворотке крови.
Вазопрессорные симпатомиметики (например эпинефрин, норэпинефрин) могут снижать гипотензивный эффект рамиприла, поэтому при одновременном применении этих препаратов необходимо чаще контролировать уровень АД.
Одновременное введение рамиприла и аллопуринола, иммунодепрессантов, ГКС, прокаинамида, цитостатиков или других препаратов, способных изменять показатели крови, повышает вероятность изменения этих показателей.
Другие ингибиторы АПФ могут уменьшать выделение лития и тем самым обусловить повышение его уровня в плазме крови с риском развития токсических эффектов. Поэтому при одновременном применении препаратов лития и рамиприла требуется контролировать уровень лития в плазме крови.
Ингибиторы АПФ могут усиливать эффект антидиабетических средств (например инсулина или производных сульфонилмочевины), что в отдельных случаях может обусловить развитие гипогликемии. Поэтому в начале такой комбинированной терапии необходимо особенно строго контролировать уровень глюкозы в крови.
Одновременное применение рамиприла и некоторых НПВП (например ацетилсалициловой кислоты или индометацина) может снижать гипотензивный эффект рамиприла. Кроме того, одновременное применение этих препаратов может вызвать развитие гиперкалиемии и повышать риск нарушения функции почек.
Сочетанное введение рамиприла и гепарина может вызвать гиперкалиемию.
Передозировка
передозировка может вызвать чрезмерную периферическую вазодилатацию (которая сопровождается выраженной артериальной гипотензией, шоком), брадикардию, нарушение электролитного баланса и почечную недостаточность.
При появлении гипотензии пациента необходимо перевести в горизонтальное положение со слегка приподнятыми нижними конечностями. При необходимости рекомендуется увеличить объем плазмы крови инфузией 0,9% р-ра натрия хлорида. В случае значительной передозировки рекомендуется провести промывание желудка, ввести адсорбенты и сульфат натрия (в первые 30 мин, если это возможно). Необходимо тщательно контролировать АД, функцию почек и уровень калия в плазме крови. При гипотензии, помимо компенсации объема и электролитов, можно ввести агонист α1-адренергических рецепторов (например норэпинефрин, допамин) и ангиотензина II (ангиотензинамид). Эффективность диализа в лечении интоксикации не доказана.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия влаги, при температуре не выше 25 °С.