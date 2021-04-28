ангионевротический отек. У пациентов, которые лечились ингибиторами АПФ, наблюдались случаи ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели или глотки. В случае возникновения ангионевротического отека лечение рамиприлом следует немедленно прекратить. Неотложное лечение угрожающего жизни ангионевротического отека предусматривает немедленное введение эпинефрина (п/к или медленно в/в), одновременно с контролем ЭКГ и АД. Рекомендуется госпитализация, наблюдение за больным на протяжении 12–24 ч минимум, и выписывать его можно лишь после того, как симптомы полностью исчезнут. У пациентов, которые лечились ингибиторами АПФ, наблюдались случаи ангионевротического отека кишечника. Эти пациенты жаловались на боль в животе (с или без тошноты или рвоты).

Предостережение. В начале лечения необходимо контролировать функцию почек. Наблюдение за функцией почек необходимо осуществлять во время лечения, особенно у пациентов с нарушением функциональной активности почек, с сердечной недостаточностью, двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, а также у пациентов, которым провели трансплантацию почки.

Риск появления реакций повышенной чувствительности, аллергических (анафилактических) реакций увеличивается у пациентов, которым вместе с лечением ингибиторами АПФ проводится гемодиализ при применении полиакрилонитриловых мембран. Если необходим гемодиализ, пациента сначала следует перевести на препарат из другой группы, который показан для данной нозологии, или необходимо применять другой тип мембран в диализаторе.

Подобные реакции наблюдались на протяжении лечения с помощью афереза ЛПНП с сульфатом декстрана, поэтому этот метод лечения не рекомендуется применять у пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ. На протяжении лечения рамиприлом увеличение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови может также происходить и у пациентов с нормальной функцией почек, особенно если они одновременно принимают диуретики. В таком случае лечение можно продолжать при введении меньшей дозы рамиприла или прекратить применение этого препарата. У пациентов с нарушением функции почек повышается риск развития гиперкалиемии. У пациентов с нарушением функции печени метаболизм рамиприла и образование активного метаболита может замедляться из-за уменьшения активности печеночных эстераз. Поэтому лечение таких больных можно начинать только под тщательным медицинским наблюдением. После начала применения рамиприла пациентами с неосложненной гипертензией иногда может развиваться симптоматическая гипотензия.

Пациенты с повышенной активностью ренин-ангиотензиновой системы. При лечении пациентов, у которых активность ренин-ангиотензиновой системы повышена, следует соблюдать особую осторожность. У таких больных есть риск неожиданного и выраженного снижения АД и ухудшения функции почек в результате ингибирования АПФ, особенно когда ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик назначаются впервые или впервые в более высокой дозе. В начале применения препарата или при повышении дозы необходимо проводить тщательный контроль АД до тех пор, пока существует риск его резкого снижения. Повышенную активность ренин-ангиотензиновой системы можно ожидать, в частности:

у пациентов с тяжелой, и особенно злокачественной гипертензией. На начальной фазе лечения нужен особый медицинский контроль;

у пациентов с сердечной недостаточностью, особенно с тяжелой или такой, которая лечилась другими препаратами, которые могут снижать АД. В случае тяжелой сердечной недостаточности на начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;

у пациентов с гемодинамически значимым нарушением притока или оттока крови из левого желудочка (например из-за стеноза аорты или стеноза митрального клапана или гипертрофической кардиомиопатии). На начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;

у пациентов с гемодинамически значимым стенозом почечной артерии. На начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение. Может возникнуть необходимость прекратить начатое лечение диуретиками;

у пациентов, которые предварительно принимали диуретики. Если прекращение приема или снижение дозы диуретика невозможно, на начальной фазе лечения необходимо особое медицинское наблюдение;

у пациентов, у которых существует или может развиться недостаток жидкости или соли в результате неудовлетворительного потребления жидкости или соли, или, например, из-за диареи, рвоты или чрезмерного потоотделения, в случаях, когда компенсация недостатка жидкости и соли недостаточна. Вообще рекомендуется коррекция состояний дегидратации, гиповолемии или недостатка соли до начала лечения (однако для пациентов с сердечной недостаточностью такие корректирующие меры следует тщательно оценить с точки зрения возможного риска объемной перегрузки). При клинически значимых состояниях лечение Амприлом можно начинать или продолжать только тогда, когда одновременно принимаются соответствующие мероприятия по предупреждению чрезмерного снижения АД и ухудшения функции почек.

Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с нарушением функции печени выраженность ответа на лечение Амприлом может быть или увеличена, или уменьшена. Кроме того, у пациентов с тяжелым циррозом печени с отеками и/или асцитом активность ренин-ангиотензиновой системы может быть существенным образом повышена; поэтому во время лечения этих больных необходимо соблюдать особую осторожность.

Пациенты со значительным снижением АД попадают в группу особого риска. Пациентам, для которых значительное снижение АД представляет особый риск (например пациенты с гемодинамически значимым стенозом коронарных артерий или сосудов, снабжающих мозг кровью), на начальной фазе лечения необходим особый медицинский контроль.

Лица пожилого возраста. У лиц пожилого возраста реакция на ингибиторы АПФ может быть более выраженной. В начале их лечения рекомендуется оценка функции почек.

Мониторинг функции почек. Рекомендуется осуществлять мониторинг функции почек, прежде всего в первые недели лечения ингибитором АПФ. Особенно тщательный контроль необходим для пациентов с:

сердечной недостаточностью;

вазоренальным заболеванием, включая пациентов с гемодинамически значимым односторонним стенозом почечной артерии. В последней группе больных даже незначительное повышение уровня креатинина в сыворотке крови может свидетельствовать об одностороннем ухудшении функции почек;

ухудшением функции почек;

трансплантированной почкой.

Мониторинг баланса электролитов. Рекомендуется осуществлять регулярный контроль концентрации калия в сыворотке крови. Более частый мониторинг уровня калия в сыворотке крови необходим у пациентов с нарушением функции почек.

Гематологический мониторинг. Рекомендуется осуществлять мониторинг количества белых кровяных телец с целью своевременного выявления возможной лейкопении. Более частый мониторинг рекомендован на начальной фазе лечения у пациентов с нарушением функции почек, с сопутствующим коллагеновым заболеванием (например системная красная волчанка или склеродермия) или тех, кто лечился другими препаратами, которые могут быть причиной изменений картины крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение ингибиторов АПФ противопоказано на протяжении беременности. В случае, когда подтверждена беременность, лечение Амприлом следует немедленно прекратить и как можно быстрее перейти на альтернативное терапевтическое средство.

Эпидемиологические выводы относительно риска тератогенности после влияния ингибиторов АПФ на протяжении I триместра беременности неоднозначны; однако нельзя исключать небольшого повышения риска. Если продолжение терапии ингибиторами АПФ не считают важным, пациенток, которые планируют беременность, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период беременности. Если беременность установлена, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить, и, если это возможно, начать альтернативную терапию. Известно, что применение ингибиторов АПФ во время II и III триместра беременности может обусловить развитие фетотоксичности (снижение функции почек, олигогидрамнион, замедление окостенения черепа) и неонатальную токсичность (почечную недостаточность, гипотензию, гиперкалиемию).

Если необходимо применение ингибиторов АПФ во II триместр беременности, рекомендуется провести УЗИ функции почек эмбриона и черепа эмбриона. Грудных детей, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать на предмет артериальной гипотензии.

Исследования на животных показали, что рамиприл проникает в грудное молоко. Поскольку неизвестно, проникает ли рамиприл в грудное молоко человека, применение препарата противопоказано в период кормления грудью.

Дети. Применение рамиприла у детей не изучалось, поэтому препарат не рекомендуют применять при лечении детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Некоторые побочные эффекты (определенные симптомы снижения АД, например головокружение или вертиго) могут влиять на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам рекомендуется избегать подобных видов деятельности до выяснения индивидуальной реакции на лечение препаратом.