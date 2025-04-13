Харьков (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,72
Экономия при брони: -9,37 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,62
Экономия при брони: -12,97 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
581,70
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,18
Экономия при брони: -26,81 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
398,01
Экономия при брони: -51,27 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
598,38
Экономия при брони: -35,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,78
Экономия при брони: -14,33 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,60
Экономия при брони: -17,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,87
Экономия при брони: -26,28 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,37
Экономия при брони: -20,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 23 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,20
Экономия при брони: -12,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto