Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,84
Экономия при брони: -16,14 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,85
Экономия при брони: -10,54 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,01
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,48
Экономия при брони: -25,08 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,60
Экономия при брони: -28,36 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
555,04
Экономия при брони: -26,92 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,17
Экономия при брони: -34,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,75
Экономия при брони: -12,07 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
141,09
Экономия при брони: -5,78 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,95
Экономия при брони: -39,74 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
557,14
Экономия при брони: -28,71 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
592,19
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,97
Экономия при брони: -16,51 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,15
Экономия при брони: -20,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,88
Экономия при брони: -38,46 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
583,79
Экономия при брони: -20,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,24
Экономия при брони: -17,95 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,58
Экономия при брони: -39,37 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
497,57
Экономия при брони: -19,37 грн