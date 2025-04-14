Киев
Амприл® (Ampril)

Амприл® (Ampril)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 187 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
356,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
521,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
281,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,84
Экономия при брони: -16,14 грн
390,70 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,85
Экономия при брони: -10,54 грн
322,31 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,01
Экономия при брони: -12,76 грн
390,25 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,48
Экономия при брони: -25,08 грн
297,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,60
Экономия при брони: -28,36 грн
359,24 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
555,04
Экономия при брони: -26,92 грн
528,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
281,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,17
Экономия при брони: -34,36 грн
281,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
249,45 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,75
Экономия при брони: -12,07 грн
390,68 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
141,09
Экономия при брони: -5,78 грн
135,31 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,95
Экономия при брони: -39,74 грн
346,21 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
557,14
Экономия при брони: -28,71 грн
528,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
151,22 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
592,19
Экономия при брони: -29,22 грн
562,97 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,97
Экономия при брони: -16,51 грн
307,46 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,15
Экономия при брони: -20,02 грн
373,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,88
Экономия при брони: -38,46 грн
325,42 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
583,79
Экономия при брони: -20,67 грн
563,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
285,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,24
Экономия при брони: -17,95 грн
322,29 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,58
Экономия при брони: -39,37 грн
335,21 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
497,57
Экономия при брони: -19,37 грн
478,20 грн
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