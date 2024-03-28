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Активные вещества — “Р”РАМИПРИЛ (RAMIPRILUM)

РАМИПРИЛ (RAMIPRILUM) Действующее вещество

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Найдено: 33 препарата
Рамиприл-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Рамиприл-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1096 аптеках
от 190,99 грн
Цены в аптеках
Рами Сандоз® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Рами Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 976 аптеках
от 151,47 грн
Цены в аптеках
Рамизес таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Фармак
Рамизес Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 969 аптеках
от 149,08 грн
Цены в аптеках
Рамизес таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Рамизес Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 917 аптеках
от 227,10 грн
Цены в аптеках
Рамиприл-Дарница таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30; Дарница
Рамиприл-Дарница Таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30 Дарница
В 882 аптеках
от 94,90 грн
Цены в аптеках
Рами Сандоз® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Sandoz
Рами Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 860 аптеках
от 228,68 грн
Цены в аптеках
Рамиприл-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Рамиприл-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 825 аптеках
от 148,95 грн
Цены в аптеках
Тритаце® таблетки, 10 мг, № 28; Санофи-Авентис Украина
Тритаце® Таблетки, 10 мг, № 28 Санофи-Авентис Украина
В 810 аптеках
от 277,00 грн
Цены в аптеках
Тритаце® таблетки, 5 мг, № 28; Санофи-Авентис Украина
Тритаце® Таблетки, 5 мг, № 28 Санофи-Авентис Украина
В 799 аптеках
от 189,53 грн
Цены в аптеках
Рамиприл-Дарница таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 30; Дарница
Рамиприл-Дарница Таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 30 Дарница
В 702 аптеках
от 119,51 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 698 аптеках
от 228,40 грн
Цены в аптеках
Хартил® таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Egis
Хартил® Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Egis
В 686 аптеках
от 270,00 грн
Цены в аптеках
Рамизес таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Фармак
Рамизес Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 681 аптеке
от 138,20 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 565 аптеках
от 207,67 грн
Цены в аптеках
Баратон® таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Баратон® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 532 аптеках
от 95,84 грн
Цены в аптеках
Баратон® таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Баратон® Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 471 аптеке
от 164,41 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 447 аптеках
от 303,05 грн
Цены в аптеках
Кардиприл 5 капсулы, 5 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Кардиприл 5 Капсулы, 5 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 397 аптеках
от 90,00 грн
Цены в аптеках
Полаприл капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 28; Polpharma
Полаприл Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 320 аптеках
от 199,06 грн
Цены в аптеках
Рамимед таблетки, 10 мг, № 30; Medochemie Ltd
Рамимед Таблетки, 10 мг, № 30 Medochemie Ltd
В 303 аптеках
от 210,91 грн
Цены в аптеках
Рамимед таблетки, 5 мг, № 30; Medochemie Ltd
Рамимед Таблетки, 5 мг, № 30 Medochemie Ltd
В 270 аптеках
от 145,32 грн
Цены в аптеках
Кардиприл 2,5 капсулы, 2,5 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Кардиприл 2,5 Капсулы, 2,5 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 258 аптеках
от 101,76 грн
Цены в аптеках
Кардиприл 10 капсулы, 10 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Кардиприл 10 Капсулы, 10 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 245 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Хартил® таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Egis
Хартил® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Egis
В 226 аптеках
от 173,21 грн
Цены в аптеках
Рами Сандоз® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Рами Сандоз® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 187 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 157 аптеках
от 124,71 грн
Цены в аптеках
Полаприл капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 28; Polpharma
Полаприл Капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 139 аптеках
от 230,06 грн
Цены в аптеках
Хартил® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 28; Egis
Хартил® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 28 Egis
Нет в наличии
Рамаг таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Propharma International
Рамаг Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Рамаг таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Propharma International
Рамаг Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Рамимед таблетки, 2,5 мг, № 30; Medochemie Ltd
Рамимед Таблетки, 2,5 мг, № 30 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Лацеран таблетки, 5 мг, блистер, № 28; SUN
Лацеран Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 SUN
Нет в наличии
Лацеран таблетки, 10 мг, блистер, № 28; SUN
Лацеран Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 SUN
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капсулы.
РАМИПРИЛ (RAMIPRILUM)
CAS №: 87333-19-5 C23H32N2O5
USPDDN: (2S,3aS,6aS)-1-((S)-N-((S)-1-карбокси-3-фенилпропил)аланил)октагидроциклопента(b)пиррол-2-карбоксиловой кислоты, 1-этиловый эфир.
MESH: (2S-(1(R*(R*)),2альфа,3a бета,6a бета))-1-(2-((1-(этоксикарбонил)-3-фенилпропил)амино)-1-оксопропил)октагидроциклопента(b)пиррол-2-карбоксиловая кислота.
Форма выпуска: таблетки, капсулы.

антигипертензивное средство, ингибитор АПФ. Подавляя синтез ангиотензина II, снижает его вазоконстрикторное действие и стимулирующее влияние на секрецию альдостерона. Повышает активность ренина в плазме крови, ингибирует метаболизм брадикинина. Снижает ОПСС, существенно не изменяет почечный кровоток (а в ряде случаев повышает его) и скорость клубочковой фильтрации. Оказывает антигипертензивное действие как в положении больного стоя, так и в положении лежа, не вызывает компенсаторной тахикардии. Оказывает антигипертензивное действие как при высоком, так и при низком уровне ренина в плазме крови.
После однократного приема антигипертензивное действие отмечается в течение 1–2 ч, достигает максимума через 3–6 ч и длится в течение 24 ч. При ежедневном приеме антигипертензивный эффект увеличивается постепенно в течение 3–4 нед и сохраняется при длительном лечении. Внезапная отмена не приводит к быстрому повышению АД. Рамиприл также обладает кардиопротекторным эффектом за счет торможения АПФ в миокарде и, возможно, за счет накопления брадикинина. Имеются данные о том, что рамиприл способствует обратному развитию гипертрофии миокарда у больных АГ, снижает частоту аритмий при реперфузии миокарда. Описана способность рамиприла предотвращать контрактильные изменения эндотелия сосудов, возникающие в результате употребления в пищу продуктов с высоким содержанием ХС.
После приема внутрь быстро всасывается в количестве, составляющем не менее 50–60% принятой дозы. Одновременный прием пищи не влияет на степень всасывания, но замедляет абсорбцию активного вещества. Cmax в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема. Первичный метаболизм происходит в печени, при этом образуется фармакологически активное производное рамиприла — рамиприлат. Рамиприлат примерно в 6 раз активнее ингибирует АПФ, чем рамиприл. Связывание с белками плазмы крови составляет для рамиприла 73%, а для рамиприлата — 56%. У пациентов с заболеваниями печени замедляется превращение рамиприла в рамиприлат, уровень рамиприла в плазме крови может повышаться в 3 раза, однако Cmax рамиприлата в плазме крови не изменяется. При сердечной недостаточности отмечается повышение концентрации рамиприлата в крови в 1,5–1,8 раза. У лиц пожилого возраста фармакокинетика существенно не изменяется.

АГ; застойная сердечная недостаточность; постинфарктная дисфункция миокарда; диабетическая нефропатия.

начальная доза при лечении АГ обычно составляет 2,5 мг 1 раз в сутки (утром) натощак; в дальнейшем при необходимости дозу каждые 2–3 нед постепенно повышают. У некоторых больных равномерное антигипертензивное действие достигается при использовании рамиприла 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 10 мг, поддерживающая — 2,5–5 мг. При отсутствии оптимального снижения АД можно назначить диуретические средства.
При хронической сердечной недостаточности рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг/сут. В зависимости от реакции пациента дозу можно повысить (удвоить в течение 1–2 нед). Если суточная доза составляет 2,5 мг или более, ее принимают в 1 или 2 приема.
При лечении пациентов, перенесших инфаркт миокарда, рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 2 раза в сутки.
У пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин), больных сахарным диабетом, а также у пациентов в возрасте старше 65 лет начальная суточная доза не должна превышать 1,25 мг, а максимальная — 5 мг.

повышенная чувствительность к рамиприлу, указания в анамнезе на развитие ангионевротического отека при лечении ингибиторами АПФ, стеноз почечных артерий (билатеральный или артерии единственной почки), состояние после пересадки почки, первичный гиперальдостеронизм, период беременности и кормления грудью, тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), проведение гемодиализа, заболевание печени, печеночная недостаточность.

артериальная гипотензия, коллапс и связанные с этим тахикардия, аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт; появление или усиление нарушений функции почек вплоть до развития ОПН (особенно при одновременном приеме диуретиков), протеинурия, сухой кашель, бронхит, удушье, синусит, ринит, в отдельных случаях — бронхоспазм; тошнота, боль в эпигастральной области, диспепсия, рвота, диарея, запор, дисфагия, анорексия, повышение активности ферментов печени и концентрации билирубина в плазме крови, гепатит, холестатическая желтуха, печеночная недостаточность, панкреатит, ощущение тревоги, депрессия, головокружение, повышенная раздражительность, сонливость, нарушения сна, амнезия, тремор, судороги, невралгия, нейропатия, парестезии, снижение слуха, шум в ушах, нарушение зрения, кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, ангионевротический отек, мультиформная эритема, артралгия, артрит, миалгия, гиперкалиемия, снижение уровня гемоглобина и гематокрита, лейкопения, эозинофилия, отеки, носовое кровотечение, импотенция, повышенное потоотделение, общая слабость, увеличение массы тела, повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в крови.

пациентов предупреждают о необходимости немедленно обратиться к врачу в случае проявления лихорадки, увеличения лимфатических узлов и/или развития ангины (возможность связи этих симптомов с развитием агранулоцитоза).
В начале лечения и регулярно в процессе терапии контролируют количество лейкоцитов, уровень гемоглобина в периферической крови, уровень калия, креатинина и печеночных ферментов в крови, особенно у больных с нарушениями функции почек, диффузными заболеваниями соединительной ткани, получающих иммунодепрессанты, цитостатические средства, аллопуринол или прокаинамид.
Больные, у которых отмечается уменьшение ОЦК и/или дефицит натрия (например вследствие длительного применения мочегонных средств, ограничений в приеме натрия, проведения гемодиализа, повторной рвоты или диареи), при применении рамиприла особенно подвержены опасности развития значительно выраженной артериальной гипотензии. Перед началом применения рамиприла у таких больных корригируют ОЦК и содержание натрия.
Если рамиприл назначают пациентам, уже принимающим диуретические средства, во избежание развития значительно выраженной артериальной гипотензии за 2–3 дня отменяют эти средства. Затем, если АД недостаточно контролируется приемом только рамиприла, добавляют диуретические средства вновь. Если предварительная отмена диуретических средств невозможна, рамиприл назначают в минимальной начальной дозе (1,25 мг/сут).
У больных с сердечной недостаточностью рамиприл также может вызвать развитие выраженной артериальной гипотензии, которая в ряде случаев сопровождается олигурией или азотемией и (редко) ОПН.
Пациенты с повышенным риском развития артериальной гипотензии после приема первой дозы рамиприла, а также после повышения дозы его или мочегонного средства должны находиться под строгим наблюдением врача, особенно в первые 2 нед лечения.
Во время лечения рамиприлом исключают проведение гемодиализа или гемофильтрации с использованием обладающих большой ультрафильтрационной активностью мембран на основе полиакрил-металлилсульфоната (например AN-69), так как в этом случае существует опасность развития серьезных анафилактоидных реакций. В случае проведения экстренного гемодиализа больного сначала переводят на прием другого антигипертензивного средства (но не ингибитора АПФ) или используют для гемодиализа иные мембраны.
В случае развития ангионевротического отека, особенно распространяющегося на язык, глотку или гортань, в/в вводят адреналин, ГКС, антигистаминные средства.
С осторожностью назначают пациентам, работа которых требует повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций, особенно в начале лечения и во время смены антигипертензивных препаратов. Не рекомендуется одновременно употреблять алкоголь.

при одновременном приеме антигипертензивных, мочегонных препаратов, опиоидных анальгетиков, средств для наркоза возможно усиление антигипертензивного действия рамиприла. При одновременном приеме НПВП (например ацетилсалициловой кислоты, индометацина), поваренной соли возможно снижение антигипертензивного эффекта. При одновременном приеме препаратов калия, калийсберегающих диуретиков (например амилорида, спиронолактона, триамтерена) возможно значительное увеличение содержания калия в крови. При одновременном приеме с препаратами лития возможно повышение концентрации лития в крови (необходим регулярный контроль уровня лития). При одновременном лечении противодиабетическими средствами (производными сульфонилмочевины, инсулином) возможно усиление сахароснижающего эффекта. При одновременном применении с аллопуринолом, цитостатическими средствами, иммунодепрессантами, прокаинамидом возможно развитие лейкопении. При одновременном употреблении алкоголя возможно резкое усиление действия алкоголя.

возможны развитие выраженной артериальной гипотензии, брадикардия, шок, нарушение баланса электролитов, ОПН. Лечение: общие мероприятия (промывание желудка, прием активированного угля и натрия сульфита), в/в введение изотонического р-ра натрия хлорида, катехоламинов, применение искусственного водителя ритма (при упорной брадикардии). Гемодиализ неэффективен.