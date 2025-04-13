Киев (адрес не указан)
Доступно в 641 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
380,20 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
538,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
222,93
Экономия при брони: -33,87 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
571,64
Экономия при брони: -86,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
129,13
Экономия при брони: -13,33 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
559,29
Экономия при брони: -62,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
407,08
Экономия при брони: -61,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,38
Экономия при брони: -38,24 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,92
Экономия при брони: -21,94 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
570,35
Экономия при брони: -48,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,20
Экономия при брони: -13,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
380,20 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
523,40
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,52
Экономия при брони: -10,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
362,58
Экономия при брони: -28,78 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
547,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,01
Экономия при брони: -31,37 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,85
Экономия при брони: -42,71 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
571,01
Экономия при брони: -24,75 грн