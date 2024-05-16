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Амприл® таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Львов (85699) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,00 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
272,42
Экономия: -1,86 грн
270,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
276,43
Экономия: -12,43 грн
264,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -35,94 грн
246,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (2)
240,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
320,99
Экономия: -74,94 грн
246,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
256,99
Экономия: -10,94 грн
246,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (20)
264,69
Экономия: -13,11 грн
251,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
283,80
Экономия: -30,40 грн
253,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
262,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
274,99
Экономия: -28,94 грн
246,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (10)
268,99
Экономия: -22,94 грн
246,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
262,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
243,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
276,99
Экономия: -30,94 грн
246,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
262,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
262,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
267,54
Экономия: -21,52 грн
246,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
340,99
Экономия: -94,94 грн
246,05 грн