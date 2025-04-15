Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,89
Экономия при брони: -31,77 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
408,53
Экономия при брони: -23,63 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
492,92
Экономия при брони: -28,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
117,35
Экономия при брони: -8,72 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,95
Экономия при брони: -12,97 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,28
Экономия при брони: -25,61 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,18
Экономия при брони: -38,81 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
597,05
Экономия при брони: -57,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
327,30
Экономия при брони: -44,63 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,06
Экономия при брони: -38,61 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
562,12
Экономия при брони: -64,12 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,80
Экономия при брони: -19,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
130,86
Экономия при брони: -21,91 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
544,80
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
311,20
Экономия при брони: -24,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,17
Экономия при брони: -12,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
362,30
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,99
Экономия при брони: -35,87 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
413,95
Экономия при брони: -36,99 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн