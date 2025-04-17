Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
261,77
Экономия при брони: -28,82 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
578,05
Экономия при брони: -54,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
362,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
219,23
Экономия при брони: -26,63 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,11
Экономия при брони: -49,12 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
574,72
Экономия при брони: -50,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,80
Экономия при брони: -16,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
250,99
Экономия при брони: -14,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
234,64
Экономия при брони: -16,07 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,18
Экономия при брони: -40,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,55
Экономия при брони: -49,61 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
578,73
Экономия при брони: -54,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,86
Экономия при брони: -32,55 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,72
Экономия при брони: -15,42 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
582,53
Экономия при брони: -22,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
210,31
Экономия при брони: -10,31 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,53
Экономия при брони: -22,53 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,53
Экономия при брони: -17,99 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
586,23
Экономия при брони: -25,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,71
Экономия при брони: -41,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,05
Экономия при брони: -10,02 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн