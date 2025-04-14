Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,16
Экономия при брони: -25,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
401,31
Экономия при брони: -25,27 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,81
Экономия при брони: -32,15 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
401,61
Экономия при брони: -25,57 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,54
Экономия при брони: -22,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,70
Экономия при брони: -28,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,70
Экономия при брони: -39,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
539,70
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,70
Экономия при брони: -25,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
506,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,20
Экономия при брони: -33,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,29
Экономия при брони: -32,18 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,27
Экономия при брони: -20,95 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
396,18
Экономия при брони: -50,85 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
533,25
Экономия при брони: -35,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
106,67
Экономия при брони: -7,29 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
397,71
Экономия при брони: -29,69 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,60
Экономия при брони: -42,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,83
Экономия при брони: -18,83 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,80
Экономия при брони: -38,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
338,91
Экономия при брони: -17,03 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,68
Экономия при брони: -36,54 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
524,34
Экономия при брони: -33,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
386,58
Экономия при брони: -40,52 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
109,83
Экономия при брони: -11,85 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,40
Экономия при брони: -35,78 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
583,02
Экономия при брони: -54,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
201,45
Экономия при брони: -7,42 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,42
Экономия при брони: -11,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
356,40
Экономия при брони: -11,42 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
551,68
Экономия при брони: -33,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,77
Экономия при брони: -14,59 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,05
Экономия при брони: -38,91 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
564,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto