Киев
Амприл® (Ampril)

Амприл® (Ampril)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
267,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
408,42
Экономия при брони: -12,25 грн
396,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
367,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
562,70
Экономия при брони: -27,40 грн
535,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,00
Экономия при брони: -41,25 грн
357,75 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,74
Экономия при брони: -20,06 грн
355,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,78
Экономия при брони: -17,39 грн
303,39 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
257,42
Экономия при брони: -24,36 грн
233,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,20
Экономия при брони: -3,00 грн
306,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
200,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,83
Экономия при брони: -41,33 грн
349,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
274,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
115,89
Экономия при брони: -14,77 грн
101,12 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,15
Экономия при брони: -33,53 грн
349,62 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
195,81
Экономия при брони: -12,44 грн
183,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
401,15
Экономия при брони: -12,66 грн
388,49 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
514,23
Экономия при брони: -17,34 грн
496,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
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