Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
408,42
Экономия при брони: -12,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
562,70
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,00
Экономия при брони: -41,25 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,74
Экономия при брони: -20,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,78
Экономия при брони: -17,39 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
257,42
Экономия при брони: -24,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,83
Экономия при брони: -41,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
115,89
Экономия при брони: -14,77 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,15
Экономия при брони: -33,53 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
195,81
Экономия при брони: -12,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
401,15
Экономия при брони: -12,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
514,23
Экономия при брони: -17,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн