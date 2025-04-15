Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,96
Экономия при брони: -45,16 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
373,00
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,31
Экономия при брони: -32,11 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,69
Экономия при брони: -38,05 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,71
Экономия при брони: -10,73 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,00
Экономия при брони: -40,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,93
Экономия при брони: -97,03 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,10
Экономия при брони: -40,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
254,49
Экономия при брони: -9,37 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
521,44
Экономия при брони: -18,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,20
Экономия при брони: -19,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,30
Экономия при брони: -48,95 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,25
Экономия при брони: -34,06 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,69
Экономия при брони: -50,81 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
377,21
Экономия при брони: -75,25 грн