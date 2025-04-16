Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
539,92
Экономия при брони: -52,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,25
Экономия при брони: -18,71 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
408,79
Экономия при брони: -45,41 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
356,78
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
113,80
Экономия при брони: -6,22 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,50
Экономия при брони: -19,94 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
395,74
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,66
Экономия при брони: -17,85 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
592,42
Экономия при брони: -29,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,71
Экономия при брони: -32,68 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,06
Экономия при брони: -15,62 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
592,06
Экономия при брони: -29,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,03
Экономия при брони: -29,10 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,72
Экономия при брони: -25,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
566,05
Экономия при брони: -59,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,01
Экономия при брони: -44,11 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
391,01
Экономия при брони: -42,08 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
563,06
Экономия при брони: -56,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,50
Экономия при брони: -25,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,45
Экономия при брони: -18,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
386,20
Экономия при брони: -37,19 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
568,30
Экономия при брони: -61,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
506,05
Экономия при брони: -18,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн