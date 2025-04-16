Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
288,37
Экономия при брони: -11,37 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
254,24
Экономия при брони: -30,42 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
555,04
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
263,67
Экономия при брони: -23,26 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
184,31
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
338,15
Экономия при брони: -17,78 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,08
Экономия при брони: -21,56 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
591,32
Экономия при брони: -31,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
227,83
Экономия при брони: -14,39 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,74
Экономия при брони: -17,47 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
561,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
413,29
Экономия при брони: -24,64 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
596,57
Экономия при брони: -36,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,19
Экономия при брони: -23,52 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
414,85
Экономия при брони: -26,25 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
576,36
Экономия при брони: -78,56 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,72
Экономия при брони: -15,05 грн
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
376,90
Экономия при брони: -47,93 грн
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
588,40
Экономия при брони: -59,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® таблетки 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,00
Экономия при брони: -30,40 грн