Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТДелакс мікро (Delax micro) Делакс мікро (Delax micro) (566005) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 209,00 грн Без рецепта 4 шт від 209,00 грн В наявності в 105 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Представництво Баум Фарм ГмбХ Форма випуску Розчин ректальний Кількість штук в упаковці 4 шт. Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ