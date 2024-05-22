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Делакс мікро (Delax micro) (566005) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Делакс мікро (Delax micro)
Ціна в місті Київ
від 209,00 грн
Без рецепта
4 шт від 209,00 грн
В наявності в 105 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин ректальний
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ