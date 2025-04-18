Делакс мікро (Delax micro)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,07
Економія при броні: -0,57 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
5.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
5.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,25
Економія при броні: -1,28 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
7.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,80
Економія при броні: -3,20 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
7.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні: -1,97 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
9.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,54
Економія при броні: -2,36 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
10.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
19.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
25.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,53
Економія при броні: -0,49 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
59.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,88
Економія при броні: -4,01 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
73.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,13
Економія при броні: -0,48 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
131.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні: -1,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
134.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
135.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
142.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,46
Економія при броні: -2,92 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
145.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ