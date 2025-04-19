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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Дніпро
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
235.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,02
Економія при броні:
-2,76 грн
233,26
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
235.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,34
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
236.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,21
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
237.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні:
-4,12 грн
231,97
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
241.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,72
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
242.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,75
Економія при броні:
-3,80 грн
231,95
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
364.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,58
Економія при броні:
-2,90 грн
232,68
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
378.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,84
Економія при броні:
-3,30 грн
232,54
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
379.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні:
-0,24 грн
235,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
380.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,20
Економія при броні:
-2,83 грн
233,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
383.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,17
Економія при броні:
-2,62 грн
232,55
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
384.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,59
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
387.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,48
Економія при броні:
-1,81 грн
233,67
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
387.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,76
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
387.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,05
Економія при броні:
-0,01 грн
233,04
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
392.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,33
Економія при броні:
-2,37 грн
231,96
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
394.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,07
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
398.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,32
Економія при броні:
-3,93 грн
232,39
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
407.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,51
Економія при броні:
-3,66 грн
231,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
407.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,99
грн
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