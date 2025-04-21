Делакс мікро (Delax micro)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,49
Економія при броні: -0,35 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
5.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
31.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,40
Економія при броні: -3,54 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
33.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,03
Економія при броні: -0,32 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
56.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,11
Економія при броні: -2,93 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
58.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,84
Економія при броні: -3,68 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,19
Економія при броні: -0,91 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Соборна, 8
65.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Маложитомирська, 2
74.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,41
Економія при броні: -3,39 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,07
Економія при броні: -2,27 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,41
Економія при броні: -1,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,89
Економія при броні: -2,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
91.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,25
Економія при броні: -3,69 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
93.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
99.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,30
Економія при броні: -1,92 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 36
100.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,04
Економія при броні: -1,23 грн