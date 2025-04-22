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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Чернігів
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,05
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
121.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,91
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,12
Економія при броні:
-0,15 грн
233,97
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
122.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,03
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
123.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,53
Економія при броні:
-0,88 грн
232,65
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
129.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,12
Економія при броні:
-0,14 грн
234,98
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
129.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
130.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,43
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
130.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,14
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
132.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,23
Економія при броні:
-0,47 грн
235,76
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
132.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,06
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
183.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
184.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,31
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
185.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,85
Економія при броні:
-1,26 грн
233,59
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
193.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,30
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
195.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,43
Економія при броні:
-0,58 грн
233,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
216.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,18
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
227.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,77
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
230.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,51
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
230.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,26
Економія при броні:
-1,00 грн
233,26
грн
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