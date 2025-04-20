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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Запоріжжя
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
286.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,11
Економія при броні:
-1,45 грн
234,66
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
286.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,99
Економія при броні:
-2,02 грн
231,97
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
286.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,28
Економія при броні:
-0,60 грн
235,68
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
286.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,66
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
288.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,27
Економія при броні:
-2,48 грн
233,79
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
292.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,43
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
411.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
420.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,07
Економія при броні:
-0,14 грн
234,93
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
434.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,40
Економія при броні:
-4,23 грн
232,17
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
434.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,73
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
434.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,22
Економія при броні:
-1,37 грн
233,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
438.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,39
Економія при броні:
-1,16 грн
235,23
грн
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Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
439.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,56
Економія при броні:
-2,45 грн
232,11
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
440.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,90
Економія при броні:
-2,31 грн
233,59
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
442.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,07
Економія при броні:
-0,14 грн
233,93
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
443.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,90
Економія при броні:
-2,06 грн
231,84
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
443.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,35
Економія при броні:
-1,85 грн
232,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
446.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,40
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
450.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
452.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,01
Економія при броні:
-2,08 грн
233,93
грн
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