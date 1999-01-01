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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
8.4.

Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ 8.4. Класифікація

ARBOR VITAE КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ плоди, пачка, 50 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ Плоди, пачка, 50 г, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE КРУШИНИ КОРА пачка, 50 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE КРУШИНИ КОРА Пачка, 50 г, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 37,50 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ЛЬОНУ НАСІННЯ пачка, 100 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ЛЬОНУ НАСІННЯ Пачка, 100 г, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ЛЬОНУ НАСІННЯ пачка, 200 г, № 1; undefined
ARBOR VITAE ЛЬОНУ НАСІННЯ Пачка, 200 г, № 1
В 9 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE СЕНИ ЛИСТЯ пачка, 100 г, № 1; undefined
ARBOR VITAE СЕНИ ЛИСТЯ Пачка, 100 г, № 1
В 6 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE СЕНИ ЛИСТЯ фільтр-пакет, 2 г, № 20; Віола
ARBOR VITAE СЕНИ ЛИСТЯ Фільтр-пакет, 2 г, № 20 Віола
В 8 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ФЕРМЕНТ УЛЬТРА капсули, № 30; Аптека 283
ARBOR VITAE ФЕРМЕНТ УЛЬТРА Капсули, № 30 Аптека 283
Немає в наявності
ARBOR VITAE ШРОТ ІЗ НАСІННЯ ЛЬОНУ пачка, 100 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ШРОТ ІЗ НАСІННЯ ЛЬОНУ Пачка, 100 г, № 1 Віола
В 6 аптеках
від 27,50 грн
Ціни в аптеках
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) таблетки, № 16; Красота та Здоров'я
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) Таблетки, № 16 Красота та Здоров'я
В 2 аптеках інших міст
від 83,01 грн
Ціни в інших містах
Humana Benelife Colino/Хумана Бенелайф Коліно для усунення симптомів кишкових колік з народження 30 мл, № 1; INPHARMA S.p.A
Humana Benelife Colino/Хумана Бенелайф Коліно для усунення симптомів кишкових колік з народження 30 мл, № 1 INPHARMA S.p.A
В 136 аптеках
від 299,92 грн
Ціни в аптеках
Nature's Way (Натурес Вей) Корінь кульбаби капсули, флакон, № 100; Quality Supplements and Vitamins, Inc
Nature's Way (Натурес Вей) Корінь кульбаби Капсули, флакон, № 100 Quality Supplements and Vitamins, Inc
В 15 аптеках
від 456,60 грн
Ціни в аптеках
Sator-Пікосульфат краплі, флакон, 30 мл, № 1; Іріс Фарм
Sator-Пікосульфат Краплі, флакон, 30 мл, № 1 Іріс Фарм
Немає в наявності
Альгімакс таблетки жувальні, 800 мг, № 20; Тернофарм
Альгімакс Таблетки жувальні, 800 мг, № 20 Тернофарм
В 37 аптеках
від 89,67 грн
Ціни в аптеках
АльпеКід Хепі Дрінк порошок, саше, 3 г, № 12; Alpen Pharma AG
АльпеКід Хепі Дрінк Порошок, саше, 3 г, № 12 Alpen Pharma AG
В 138 аптеках
від 193,60 грн
Ціни в аптеках
Альтіка® капсули, блістер, № 30; ERBOZETA S.p.A
Альтіка® Капсули, блістер, № 30 ERBOZETA S.p.A
В 129 аптеках
від 452,42 грн
Ціни в аптеках
Антафід суспензія, 200 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; undefined
Антафід Суспензія, 200 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1
В 181 аптеці
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Антафід суспензія, пакет, 10 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 20; Сіріус-95
Антафід Суспензія, пакет, 10 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 20 Сіріус-95
В 181 аптеці
від 285,90 грн
Ціни в аптеках
Антафід зі смаком апельсина таблетки, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 24; Здравофарм
Антафід зі смаком апельсина Таблетки, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 24 Здравофарм
В 181 аптеці
від 91,00 грн
Ціни в аптеках
Антафід зі смаком м'яти таблетки, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 24; Здравофарм
Антафід зі смаком м'яти Таблетки, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 24 Здравофарм
В 181 аптеці
від 91,00 грн
Ціни в аптеках
АНТАЦИТРОН тм БАУМ ФАРМ таблетки, 2,5 г, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; Красота та Здоров'я
АНТАЦИТРОН тм БАУМ ФАРМ Таблетки, 2,5 г, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 Красота та Здоров'я
В 119 аптеках
від 149,00 грн
Ціни в аптеках
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