Делакс мікро (Delax micro)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,78
Економія при броні: -1,01 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,34
Економія при броні: -1,28 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
10.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,15
Економія при броні: -0,74 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
24.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,28
Економія при броні: -2,56 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
27.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,03
Економія при броні: -4,23 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,83
Економія при броні: -1,86 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,13
Економія при броні: -1,97 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
41.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,12
Економія при броні: -0,36 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
42.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,76
Економія при броні: -0,84 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
46.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
53.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,08
Економія при броні: -0,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
64.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,27
Економія при броні: -2,85 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Шухевича, 12-А
64.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,45
Економія при броні: -1,24 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 53
64.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Шептицького, 1-А
64.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,98
Економія при броні: -2,56 грн