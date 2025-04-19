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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Одеса
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
252.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,67
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
276.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,64
грн
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Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
276.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,64
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
280.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
291.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,82
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
307.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,77
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
318.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,99
Економія при броні:
-0,98 грн
235,01
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
328.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,92
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 18
328.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,27
Економія при броні:
-0,34 грн
235,93
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
337.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
338.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,06
Економія при броні:
-0,60 грн
235,46
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
341.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,46
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
341.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
342.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
342.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,86
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,80
Економія при броні:
-0,57 грн
235,23
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
343.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,21
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
344.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,39
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,32
Економія при броні:
-0,14 грн
233,18
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
348.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,59
грн
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