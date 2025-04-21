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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Кривий Ріг
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Здорова родина
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Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
184.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,34
Економія при броні:
-2,58 грн
231,76
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
193.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,72
Економія при броні:
-2,98 грн
232,74
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
193.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,14
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
194.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,45
Економія при броні:
-1,18 грн
232,27
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
195.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,98
Економія при броні:
-2,29 грн
232,69
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,86
Економія при броні:
-3,67 грн
232,19
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
282.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,44
Економія при броні:
-1,39 грн
233,05
грн
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Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
311.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,76
Економія при броні:
-1,44 грн
233,32
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
311.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,19
Економія при броні:
-0,49 грн
232,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
329.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,37
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
339.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,11
Економія при броні:
-3,05 грн
232,06
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
341.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,92
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
341.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
232,34
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
343.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,85
Економія при броні:
-1,94 грн
232,91
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
345.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,72
Економія при броні:
-2,64 грн
233,08
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
346.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,55
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
349.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,96
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
349.7 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,43
Економія при броні:
-3,15 грн
232,28
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
351.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,28
Економія при броні:
-0,25 грн
236,03
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
351.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,86
грн
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