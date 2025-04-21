Київ
Делакс мікро (Delax micro)

Делакс мікро (Delax micro)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
254.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,50
Економія при броні: -3,34 грн
232,16 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
255.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,29
Економія при броні: -1,82 грн
234,47 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
276.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,18 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
277.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,42
Економія при броні: -1,02 грн
233,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
277.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,27
Економія при броні: -0,08 грн
234,19 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
278.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,99
Економія при броні: -2,09 грн
231,90 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
284.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,32
Економія при броні: -0,62 грн
233,70 грн
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
284.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,00
Економія при броні: -1,62 грн
233,38 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
309.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,86 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
314.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,06 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
355.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,54
Економія при броні: -1,61 грн
232,93 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
355.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні: -2,44 грн
233,65 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
367.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,51 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
368.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,13 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
370.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні: -4,20 грн
231,89 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
372.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,98 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
380.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,97 грн
Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
380.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 18
381.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,42
Економія при броні: -0,09 грн
236,33 грн
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