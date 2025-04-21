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Делакс мікро (Delax micro)
Делакс мікро (Delax micro)
Миколаїв
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
254.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,50
Економія при броні:
-3,34 грн
232,16
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
255.8 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,29
Економія при броні:
-1,82 грн
234,47
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
276.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,18
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
277.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,42
Економія при броні:
-1,02 грн
233,40
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
277.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,27
Економія при броні:
-0,08 грн
234,19
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
278.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,99
Економія при броні:
-2,09 грн
231,90
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
284.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,32
Економія при броні:
-0,62 грн
233,70
грн
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Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
284.4 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,00
Економія при броні:
-1,62 грн
233,38
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
309.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
233,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
314.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,06
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
355.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,54
Економія при броні:
-1,61 грн
232,93
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
355.3 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні:
-2,44 грн
233,65
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
367.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
234,51
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
368.2 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,13
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
370.5 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,09
Економія при броні:
-4,20 грн
231,89
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
372.1 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,98
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
380.6 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,97
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
380.9 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
235,07
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 18
381.0 км
Делакс Мікро розчин ректальний 5 мл №4
Представництво Баум Фарм ГмбХ
236,42
Економія при броні:
-0,09 грн
236,33
грн
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