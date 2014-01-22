Бандаж на шийний відділ хребта (Bandage for cervical spine) (431723) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 249,70 грн
Без рецепта
1 шт від 249,70 грн 1 шт від 190,46 грн 1 шт від 235,40 грн 1 шт від 235,40 грн 1 шт від 265,50 грн 1 шт від 398,70 грн 1 шт від 265,50 грн 1 шт від 345,50 грн 1 шт від 230,96 грн 1 шт від 462,08 грн 1 шт від 517,48 грн 1 шт від 508,29 грн 1 шт від 508,29 грн 1 шт від 204,79 грн 1 шт від 277,30 грн 1 шт від 183,00 грн
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Форма випуску
1001, м'якої фіксації
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби