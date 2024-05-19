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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір I, люкс, №1 - Київ (180608) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
508,29 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
465,00
Економія: -13,95 грн
451,05 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
502,00
Економія: -15,06 грн
486,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Всього: упаковка (1)
485,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
513,99
Економія: -8,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
462,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -84,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
462,06 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
614,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
462,08 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -48,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
593,99
Економія: -88,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
462,08 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
615,00 грн