БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір I, люкс, №1 - Київ (180608) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
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Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Аптека
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека акс соціальна
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Одеса, просп. Добровольського, 128
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118