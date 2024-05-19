БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Київ (180474) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 36
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 54-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 102
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 23
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Миру, 38