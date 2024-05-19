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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Київ (180474) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
367,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 36
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (2)
265,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
340,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
280,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 54-Б
Всього: упаковка (2)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 23
Всього: упаковка (1)
300,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
250,38 грн