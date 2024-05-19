БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 80 мм, №1 - Київ (475799) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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