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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Київ (475790) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
515,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
517,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
Всього: упаковка (1)
515,51 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
320,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
521,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівське, вул. Центральна, 5-Б
Всього: упаковка (1)
515,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
515,51 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
412,76 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 15-В
Всього: упаковка (1)
514,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
518,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
515,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
494,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
515,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
519,03 грн