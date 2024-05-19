БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Київ (475790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Біокон
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівське, вул. Центральна, 5-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 15-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57