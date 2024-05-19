БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Київ (180611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Біокон
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Соборності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 36