БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір III, люкс, №1 - Київ (180610) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
Мед-сервіс
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Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Мед-сервіс
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Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Красноград, вул. Полтавська, 91
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
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Коблеве, вул. Одеська, 2/4
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Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
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Одеса, вул. Академічна, 16-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18