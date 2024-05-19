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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 100 мм, №1 - Київ (475791) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
518,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
517,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
515,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
515,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
520,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
514,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
519,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
515,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
516,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
515,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
517,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
Всього: упаковка (1)
519,77 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
515,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
516,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
520,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
519,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
516,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
518,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
516,23 грн