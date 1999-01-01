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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Шини
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Шини
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
410,50
грн
в 294 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
426,06
грн
в 290 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
382,20
грн
в 285 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
1001, м'якої фіксації розмір ii, люкс №1
від
324,10
грн
в 210 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір ii, люкс №1
від
446,00
грн
в 69 аптеках інших міст
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Бандаж на шийний відділ хребта
1002, м'якої фіксації дитячий (шина шанца) розмір ii №1
від
205,50
грн
в 59 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
1002, м'якої фіксації дитячий (шина шанца) розмір i №1
від
235,40
грн
в 51 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
247,29
грн
в 25 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
2b, 1001, м'якої фіксації розмір ii №1
від
256,60
грн
в 19 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 100 мм №1
від
503,06
грн
в 14 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
191,88
грн
в 11 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 4 сірий №1
від
487,04
грн
в 10 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий №1
від
487,04
грн
в 10 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 2 сірий №1
від
487,04
грн
в 8 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 90 мм №1
від
503,06
грн
в 7 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
1001, м'якої фіксації розмір i, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
314,58
грн
в 7 аптеках
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ШИНА ДЛЯ ЗАП'ЯСТЯ УНІВЕРСАЛЬНА WELLCARE
42026 розмір l/xl №1
Abletech Orthopedics Corporation
від
464,28
грн
в 5 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
377,40
грн
в 5 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 2 сірий висота 80 мм №1
від
479,46
грн
в 4 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 110 мм №1
від
363,60
грн
в 4 аптеках інших міст
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Форма випуску
1001, м'якої фіксації
1002, м'якої фіксації дитячий
1005, м'як. фікс. з жорст. вст
12001
2B, 1001, м'якої фіксації
3006, розмір 1
3006, розмір 2
3006, розмір 3
3006, розмір 4
3006k, kids
3008, розмір 1
3008, розмір 2
42026
R1103
розмір 1
розмір 2
розмір 3
розмір 4
№ 1
№ 2
№ 3
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Пакування
(шина Шанца)
бежевий
сірий
Виробник
Abletech Orthopedics Corporation
Ремед
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Тонус Еласт
Торговий Дім Алком
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