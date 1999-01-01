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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Шини

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02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Шини
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 410,50 грн
в 294 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 426,06 грн
в 290 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 382,20 грн
в 285 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
1001, м'якої фіксації розмір ii, люкс №1
від 324,10 грн
в 210 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір ii, люкс №1
від 446,00 грн
в 69 аптеках інших міст
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
1002, м'якої фіксації дитячий (шина шанца) розмір ii №1
від 205,50 грн
в 59 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
1002, м'якої фіксації дитячий (шина шанца) розмір i №1
від 235,40 грн
в 51 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 247,29 грн
в 25 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
2b, 1001, м'якої фіксації розмір ii №1
від 256,60 грн
в 19 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 100 мм №1
від 503,06 грн
в 14 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 191,88 грн
в 11 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 4 сірий №1
від 487,04 грн
в 10 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий №1
від 487,04 грн
в 10 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 2 сірий №1
від 487,04 грн
в 8 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 90 мм №1
від 503,06 грн
в 7 аптеках
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Бандаж на шийний відділ хребта
Бандаж на шийний відділ хребта
1001, м'якої фіксації розмір i, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 314,58 грн
в 7 аптеках
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ШИНА ДЛЯ ЗАП'ЯСТЯ УНІВЕРСАЛЬНА WELLCARE
ШИНА ДЛЯ ЗАП'ЯСТЯ УНІВЕРСАЛЬНА WELLCARE
42026 розмір l/xl №1
Abletech Orthopedics Corporation
від 464,28 грн
в 5 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 377,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 2 сірий висота 80 мм №1
від 479,46 грн
в 4 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)
3006, розмір 3 сірий висота 110 мм №1
від 363,60 грн
в 4 аптеках інших міст
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